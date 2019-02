Priyanka Chopra: así luce su figura de cera en el Madame Tussauds de Nueva York

La actriz Priyanka Chopra (36), actual esposa de Nick Jonas, es la más reciente celebridad en tener una figura en el Museo Madame Tussauds de Nueva York. La artista no dudó en evidenciar su emoción en Instagram.

"Yo cuando vi mi nueva figura de cera en Madame Tussauds en Nueva York. (Próximamente en todos los demás lugares)", escribió junto a varias imágenes de la réplica.



Priyanka Chopra tuvo una estrecha colaboración con los artistas del museo, y optó por recrear su look de los Premios Emmy de 2016, por ello su estatua luce un vestido rojo del diseñador Jason Wu; asimismo, la modelo pidió que se le coloque una réplica del anillo de diamantes con el que se casó.

"Estaba realmente sorprendida. Es una locura, me encantan mis cejas. Me encanta, es increíble. Soy yo", señaló Priyanka Chopra tras invitar a sus fans a verla a través de un video en Instagram que colgó el Museo Madame Tussauds de Nueva York.

Priyanka Chopra actualmente está promocionando la película "Isn't It Romantic" y en Bollywood, la actriz aparecerá en "The Sky is Pink".

La artista inició su carrera en Hollywood en el 2017 cuando actuó en "Baywatch" y tuvo un papel protagónico en la serie "Quantico"; sin embargo, ella antes de iniciar su carrera como actriz trabajó como modelo y alcanzó la fama tras ganar el certamen de belleza Miss Mundo en el 2000.