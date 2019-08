Instagram: Ricardo Montaner se casó por sexta vez con su esposa | FOTOS

"Me reconozco más enamorado que nunca", fue una de las palabras de Ricardo Montaner tras casarse por sexta vez con su esposa, Marlene Rodríguez. Esta fue una ceremonia que realizó en Santorini, Grecia, donde participó su familia entera.

"Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez, me emocione tanto o más que la primera... por qué será?", comenta en la primera parte de su mensaje en Instagram.

"Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad, que me la pasé llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún... Creo en el matrimonio y en el para siempre", confesó el intérprete de "Bésame".

La pareja lleva más de treinta años juntos y son sus hijos quienes organizaron su sexta boda. "Nos casamos el 26 de agosto, nos vamos a casar de nuevo, he tomado unas vacaciones del 20 al 27 en Santorini. Los que van a oficiar el acto van a ser Mau, Ricky y Eva. Ellos han preparado el matrimonio y a la vez van a ser pastores. Va ser bellísimo", contó en su cuenta el argentino antes de su viaje.

Por su lado, su esposa Marlene Rodríguez, mostró su alegría por cumplir 30 años de casados. "Nuestros hijos prepararon la ceremonia, improvisaron un ramo con unas flores que se tumbaron y cada uno leyó un versículo. Lograr estar juntos ha sido un regalo de Dios", se lee en su descripción.