Irina Shayk y sus desaciertos en el amor con Cristiano Ronaldo y Bradley Cooper

Luego que la revista People confirmara que la relación de la modelo Irina Shayk y el actor Bradley Cooper llegó a su fin, muchos se han preguntado porque el amor le es esquivo a la bella modelo rusa de 33 años.

Lo que parecía ser una de las relaciones más estables del mundo del espectáculo luego que la modelo diera a luz a la pequeña Lea de Seine, terminó siendo solo un espejismo y habría concluido –según especulaciones- por los celos de la top model.

A continuación, repasaremos las largas relaciones que mantuvo Irina Shayk con el futbolista Cristiano Ronaldo y el actor Bradley Cooper, con quienes estuvo por cinco y cuatro años respectivamente.

EL AMOR CON CRISTIANO RONALDO

Quizás su relación más conocida fue con el futbolista Cristiano Ronaldo. Con él mantuvo una relación de más de cinco años que en diversas oportunidades hizo pensar a sus seguidores que llegarían a casarse; sin embargo, la idea no llegó a materializarse.

Ellos se conocieron en una sesión de fotos en 2010, solo unos meses antes que el futbolista portugués anunciara su paternidad, esto sin develar la identidad de la madre. Pese a los rumores de una mala relación entre Irina Shayk y la familia del futbolista, ambos se lucieron juntos en diversas galas.

Irina Shayk y Cristiano Ronaldo mantuvieron una relación de cinco años que empezó en el 2010. (Foto: AFP) Irina Shayk y Cristiano Ronaldo mantuvieron una relación de cinco años que empezó en el 2010. (Foto: AFP)

Con el paso de los años la relación se desgastó y hubo una fuerte aclaración por parte de la modelo rusa sobre el fin de su romance con el futbolista que milita actualmente en la Juventus F.C.

“Pienso que una mujer se siente fea cuando tiene al hombre equivocado a su lado. Yo me sentí fea e insegura… No creo en los hombres que nos hacen caer y sentirnos infelices, porque eso no es de hombres sino de niños. Pensé que había encontrado ese hombre ideal... pero no”, reveló Irina Shayk en entrevista para la revista ¡Hola! de España.

Por su parte, la única declaración que hizo Cristiano Ronaldo fue a través de un comunicado emitido por la agencia AP. “Entendemos que era lo mejor para ambos dar este paso en este momento. Deseo a Irina la mayor felicidad”, señalaba sus escuetas declaraciones.

SU RELACIÓN CON BRADLEY COOPER

Irina Shayk y Bradley Cooper empezaron a salir a inicios del 2015, poco tiempo después de que ella terminara su noviazgo con el entonces jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo y el actor confirmara su ruptura con la modelo británica Suki Waterhouse, con quien salió durante dos años.

Si bien la relación se mantuvo en secreto, decidieron oficializarla durante la alfombra roja de una fiesta de L’Oreal en París. Tras ello, Shayk y Cooper no ocultaron más su amor y se lucieron juntos tanto en galas, premiaciones y partidos de Wimbledon en Londres. La pareja recibió a su hija Lea de Seire en marzo de 2017.

Sin embargo, uno de los puntos que más polémica ha generado fue la presentación que hicieron Bradley Cooper y Lady Gaga durante la entrega de los premios Oscar. Ambos interpretaron el tema “Shallow” y mostraron una gran química, hecho que despertó la controversia y puso en el ojo de la tormenta a los artistas. También se dice que los celos de la top model rusa acabaron con la relación.

Los rumores aseguran que Irina Shayk siente celos de Gaga, quien durante todas las galas de premiaciones ha demostrado su admiración y cariño por Bradley Cooper. El actor también ha tenido detalles con la cantante. Además, la pareja no se dejaba ver junta desde hace cuatro meses y medio, justo cuando acabó la promoción de la película "Ha nacido una estrella". Aunque a la gala del cine celebrada en febrero sí acudieron juntos, no ocurrió lo mismo en la gala del Met, celebrada en Nueva York el primer lunes del mes de mayo, como en otras ocasiones.

Ahora, pese a que ninguno de los dos ha confirmado la noticia, ha trascendido que la ex pareja está enfocada en el bienestar de su hija en común, por lo que todavía no anunciarían su distanciamiento.