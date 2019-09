Isabela Moner revela que su mamá padece cáncer de seno

La protagonista de la cinta "Dora y la Ciudad Perdida de Oro", Isabela Moner, compartió en Instagram con sus seguidores la lamentable noticia de que su madre sufre de cáncer de seno.

La joven de 18 años se mostró optimista y envió un mensaje positivo a sus seguidores. “¡Mi mamá lo logró!”, escribió junto a una foto de su progenitora en la cama de un hospital.

“Usualmente no publico sobre asuntos privados, pero nunca he estado tan feliz y lo quería compartir”, agregó.

Moner reveló que el día que se enteró de la enfermedad de su mamá, todo lo que estaba sucediendo en su vida le pareció insignificante.

“El día que descubrí que mi madre tenía cáncer de seno, todo lo demás parecía insignificante. Esto me puso a prueba más que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida”, escribió.

La joven actriz también reveló que decidió afrontar este duro momento con optimismo y aferrada a su fe. “Me pudo desanimar, pude haberme convertido en una persona amargada… pero nunca me he sentido con tanta fe”, dijo.

Aunque la pelea aún no ha terminado, Isabela sigue siendo positiva. “Estoy tan feliz que logramos superarlo. Aunque nunca tuve la duda que ella lo lograría. Es una batalla continua, pero creo que ella estará bien porque es el ser humano más fuerte que conozco”, manifestó.

La joven agradeció el apoyo que ha recibido de sus familiares y amigos y aseguró que esta experiencia le ha dejado a ella una lección de amor.

“No sé por qué pasan estas cosas. Ha salido tanto amor de eso y no hay manera que pueda ser algo más que una bendición”, sostuvo. “Vayan y celebren que tienen otro día con sus seres queridos”, concluyó.