Isabella Ladera comparte tierna sesión de fotos de su embarazo: “Mi versión favorita”

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Isabella Ladera y Hugo García se convirtieron en el centro de atención tras confirmar que se encuentran en la dulce espera de su primer bebé juntos. Tras dar a conocer la noticia, la influencer recurrió a sus redes sociales para mostrar su avanzado embarazo.
TE PUEDE INTERESAR
- Hugo García saltó de un avión para celebrar que será padre: “Lo que le espera a mi bebé”
- ¡Impactante confesión! La inesperada reacción de Hugo García al saber que sería padre: “Se queda como en shock”
- Magaly Medina responde a las críticas de Andrea Llosa: “Si ella fuera exitosa, seguiría aquí”
- Samahara Lobatón descarta retomar su relación con Youna: “No voy a regresar con nadie”
- Maju Mantilla sugiere posible reconciliación con Gustavo Salcedo: “Todo puede pasar”
Seguir temas