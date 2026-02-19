Isabella Ladera comparte tierna sesión de fotos de su embarazo: “Mi versión favorita”

Isabella Ladera y Hugo García se convirtieron en el centro de atención tras confirmar que se encuentran en la dulce espera de su primer bebé juntos. Tras dar a conocer la noticia, la influencer recurrió a sus redes sociales para mostrar su avanzado embarazo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo publicó algunas instantáneas de una sesión de fotos que se realizó para mostrar su estado actual.

En las imágenes, Isabella Ladera aparece con diferentes vestidos que dejan al descubierto su embarazo, productor de su relación con el chico reality peruano Hugo García.

“Fotitos para la historia en mi versión fav (favorita) de mí”, escribió Ladera en su post, acompañado de varios emojis.

Isabella Ladera comparte tierna sesión de fotos de su embarazo. (Foto: Instagram)

Por su parte, Hugo García no fue ajeno a la publicación y escribió: “La mamá de mi bebé, en su máxima luz”. Este mensaje ha conseguido más de 6 mil likes en tan solo 24 horas.

Isabella Ladera comparte tierna sesión de fotos de su embarazo. (Foto: Captura de IG)

Como se recuerda, Hugo García e Isabella Ladera confirmaron el pasado viernes 13 de febrero que esperan a su primer bebé juntos. La noticia fue anunciada en sus redes sociales, con fotografías de su ecografía.