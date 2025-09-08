Los rumores en torno a una presunta reconciliación entre la influencer venezolana Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle van en aumento, más aún cuando algunas coincidencias detectadas en redes sociales han sido expuestas por sus fans.

Los rumores tomaron fuerza luego que, a inicios de septiembre, Ladera compartiera videos en su cuenta de TikTok donde utiliza una chompa negra con detalles blancos. Lo anecdótico es que esta prenda coincide con una utilizada por Beéle previamente.

El uso de esta prenda en varios videos de Isabella Ladera ha despertado las sospechas de una presunta reconciliación, o, al menos, una cercanía fuera del ojo público de los famosos.

Isabella Ladera da pistas sobre una posible reconciliación con Beéle. (Foto: Captura de video)

Los videos han generado comentarios divididos, ya que algunos fans señalan que el uso de la chompa podría ser una muestra de afecto público, mientras otros precisan que sería solo una casualidad.

Hasta el momento, Isabella Ladera y Beéle han decidido no pronunciarse al respecto, pero sus gestos avivan los rumores de una presunta reconciliación o, al menos, una cercanía que podría llevar a un romance secreto.

Isabella Ladera da pistas sobre una posible reconciliación con Beéle. (Foto: IG)

Cabe recordar que, a finales de agosto pasado, el peruano Hugo García fue vinculado con Isabella Ladera tras asistir a su fiesta de cumpleaños y compartir reveladoras fotografías acompañadas de mensajes como: “Siempre felices aquí” o “El mar sabe nuestro secreto”.