La modelo venezolana Isabella Ladera fue una de las invitadas a la gala de entrega de los premios Latin Billboard 2025, que se celebró el pasado 23 de octubre en el Knight Center de Miami, Florida, en Estados Unidos. La gran sorpresa es que lo hizo sola, sin el peruano Hugo García.

Según imágenes compartidas en redes sociales por Telemundo y Billboard, la influencer apareció en la alfombra roja con un vestido de diseñador en tonos chocolate y crema.

Isabella Ladera, quien hace poco confirmó su romance con el peruano Hugo García, fue captada sola, sin compañía durante su paso por la alfombra roja de los premios Latin Billboard 2025.

Isabella Ladera llegó a la gala de los Latin Billboard sin Hugo García. (Foto: Telemundo)

Cabe resaltar que, si bien Hugo García no estuvo en la gala, quien si asistió fue el cantante Beéle, expareja de Ladera. El artista colombiano fue visto en el grupo de músicos que acompañó a Ozuna en su presentación ellos Latin Billboard.

¿Por qué Hugo García no acompañó a Isabella Ladera?

Hugo García no pudo acompañar a Isabella Ladera a la gala de entrega de los premios Latin Billboard porque el evento se celebró en Miami, Estados Unidos y él se encuentra actualmente en México.

Para tranquilidad de sus fans, la pareja atraviesa un buen momento en su relación y solo están separados físicamente por compromisos personales. Prueba de ello es que la venezolana no ha tenido reparos en comentar un reciente post de Hugo García, asegurando que es un “honor” ser su “novia”.