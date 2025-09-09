La modelo Isabella Ladera vive un momento difícil tras la filtración de un video íntimo suyo. Ahora, la venezolana volvió a recurrir a sus redes sociales para revelar que, antes de la difusión del contenido privado, ella ya había advertido a su familia y a Hugo García.

Según comentó en redes sociales, ella fue advertida de que estaba circulando un video íntimo suyo, por lo que decidió preparar emocionalmente a su familia y también le informó de la situación a Hugo García, con quien mantiene una buena amistad.

Ladera reveló que se enteró del video en julio pasado. “A mí se me puso en alerta en julio 9 de que esto pasaría”, escribió sobre la imagen de un chat en el que muestra cómo le avisaban del video.

Isabella Ladera revela desde cuándo la alertaron de la filtración de video íntimo con Beéle.

“El 13 de julio senté a mi mamá y le conté lo que estaba pasando, a ella, a mi familia y a Hugo”, añadió Ladera en una segunda imagen, en la que aparece sentada conversando con su madre sobre la situación que estaba por enfrentar.

Isabella Ladera confirma que avisó a Hugo de la filtración de video íntimo con Beéle el 13 de julio.

Como se recuerda, Isabella Ladera compartió un comunicado en el que lamentó la filtración de este video de índole personal y señaló que solo dos personas tenían el video: ella y la persona que “le mintió y pese a las dolorosas consecuencias que padecía por su causa, nunca la defendió”.

Según Ladera, esta persona vio que ella estaba atravesando satisfactoriamente “un proceso de reconstrucción” y decidió exponerla. Ahora, la modelo tomará acciones legales.

“No permitiré que esto me destruya. No soy la primera, ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto”, puntualizó Isabella Ladera en su mensaje.