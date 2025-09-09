La modelo Isabella Ladera vive un momento difícil tras la filtración de un video íntimo suyo. Ahora, la venezolana volvió a recurrir a sus redes sociales para revelar que, antes de la difusión del contenido privado, ella ya había advertido a su familia y a Hugo García.
Según comentó en redes sociales, ella fue advertida de que estaba circulando un video íntimo suyo, por lo que decidió preparar emocionalmente a su familia y también le informó de la situación a Hugo García, con quien mantiene una buena amistad.
LEE: Hugo García e Isabella Ladera se lucieron juntos y en público por primera vez
Ladera reveló que se enteró del video en julio pasado. “A mí se me puso en alerta en julio 9 de que esto pasaría”, escribió sobre la imagen de un chat en el que muestra cómo le avisaban del video.
“El 13 de julio senté a mi mamá y le conté lo que estaba pasando, a ella, a mi familia y a Hugo”, añadió Ladera en una segunda imagen, en la que aparece sentada conversando con su madre sobre la situación que estaba por enfrentar.
Como se recuerda, Isabella Ladera compartió un comunicado en el que lamentó la filtración de este video de índole personal y señaló que solo dos personas tenían el video: ella y la persona que “le mintió y pese a las dolorosas consecuencias que padecía por su causa, nunca la defendió”.
MÁS INFORMACIÓN: “No hay problema”: Hugo García tras cita de Isabella Ladera y el futbolista Vinicius Jr. en Miami
Según Ladera, esta persona vio que ella estaba atravesando satisfactoriamente “un proceso de reconstrucción” y decidió exponerla. Ahora, la modelo tomará acciones legales.
“No permitiré que esto me destruya. No soy la primera, ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto”, puntualizó Isabella Ladera en su mensaje.
TE PUEDE INTERESAR
- Erick Elera y Andrés Wiese protagonizan emotivo reencuentro: “Te extrañaba”
- Tony Rosado tras atentado contra su local en Piura: “No me han pedido dinero”
- “El valor de la verdad”: ¿Cuánto dinero ganó Milena Zárate en su reciente aparición?
- Christian Domínguez quiere tener una hija con Karla Tarazona: “Lo estamos pensando”
- Milena Zárate descarta posible reconciliación con Greissy Ortega: “Todo tiene un límite”
Contenido sugerido
Contenido GEC