La influencer venezolana Isabella Ladera expresó su indignación este lunes luego de que se difundiera en redes sociales un video íntimo en el que aparece con el cantante colombiano Beéle, con quien mantuvo una relación.

En un extenso comunicado publicado en sus plataformas digitales, señaló que la filtración constituye “una de las traiciones más crueles” que ha enfrentado.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, señaló la joven, remarcando que el material solo estaba en manos de dos personas: ella y su expareja.

Ladera sostuvo que este hecho ha afectado no solo su intimidad, sino también la tranquilidad de sus seres queridos.

“Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”, indicó, añadiendo que este tipo de agresiones deben entenderse como una forma de violencia hacia las mujeres.

En su mensaje, cuestionó además que, mientras ella recibe burlas y críticas en redes sociales, “el verdadero responsable permanece en silencio”. “Una vez más, la carga recae sobre la mujer, sobre mí, y no sobre quien cometió el abuso de confianza”, subrayó.

La influencer también adelantó que tomará medidas legales para enfrentar la situación. “Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes”, afirmó, al dejar en claro que no piensa retirarse de la vida pública ni interrumpir sus compromisos laborales.

Finalmente, Ladera recalcó que no permitirá que esta situación defina su vida ni su trayectoria. “Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”, concluyó.