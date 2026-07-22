La nominación actual de Ismael La Rosa constituye su segunda consideración dentro de este ranking global | Foto: Difusión
La nominación actual de Ismael La Rosa constituye su segunda consideración dentro de este ranking global | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El actor peruano Ismael La Rosa fue nominado al ranking internacional “Los 100 Rostros Más Guapos del Mundo 2026″, una lista elaborada por la organización independiente TC Candler & The Independent Critics que evalúa la proyección, el carisma y la presencia pública de diversas figuras del entretenimiento mundial.

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