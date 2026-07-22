El actor peruano Ismael La Rosa fue nominado al ranking internacional “Los 100 Rostros Más Guapos del Mundo 2026″, una lista elaborada por la organización independiente TC Candler & The Independent Critics que evalúa la proyección, el carisma y la presencia pública de diversas figuras del entretenimiento mundial.

La nominación coincide con la estadía del artista en Barcelona, donde se encuentra filmando la película "Allí Donde Nada", una coproducción entre España y Perú, bajo la dirección del cineasta español Adrià Sánchez.

El listado desarrollado por TC Candler reúne anualmente a personalidades de la actuación, la música, el deporte y el modelaje de distintos países.

“Me tomó completamente por sorpresa. La recibo con mucha humildad y como un reconocimiento al camino recorrido durante tantos años. Siempre será un orgullo representar al Perú”, declaró el actor tras conocer la noticia.

Junto al actor peruano, en la lista preliminar de nominados, figuran el actor estadounidense Timothée Chalamet, el futbolista español Ferrán Torres, el artista japonés Takuto Teranishi y el cantante surcoreano Hwang Hyunjin, integrante de Stray Kids.

El listado desarrollado por TC Candler reúne anualmente a personalidades de la actuación, la música, el deporte y el modelaje de distintos países.

El intérprete cuenta con una trayectoria artística de cerca de tres décadas, la cual se inició en televisión peruana con la telenovela "La Rica Vicky". Posteriormente, La Rosa consolidó su carrera en mercados de Estados Unidos y Colombia, destacando su trabajo en "Gata Salvaje". Asimismo, ha desarrollado proyectos como conductor de televisión junto a su esposa, la actriz Virna Flores.

En ediciones previas, este listado internacional ha incluido a figuras como Henry Cavill, Timothée Chalamet, Chris Hemsworth, Bad Bunny e integrantes de BTS. Esta nominación para el actor constituye su segunda consideración dentro de este ranking global, donde busca clasificar a la selección final del año 2026.