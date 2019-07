Issabela Camil, ex pareja de Luis Miguel, está en Cusco | FOTOS

La actriz mexicana Issabela Camil, conocida no solo por su participación en múltiples telenovelas sino por el romance que mantuvo décadas atrás con Luis Miguel, se encuentra en Cusco.

Como se aprecia en las fotos publicadas por la misma Issabela Camil, ella visitó tiendas de artesanías, así como el complejo arqueológico de Qenqo; ubicado a 2 kilómetros de la ciudad de Cusco. Además, probó el famoso queso helado.

"Perú, tierra inca", indicó Issabela Camil en un video subido a Instagram donde aparece con sus hijas. Dicho video tiene aproximadamente 50.000 reproducciones.

En 2018, Issabela Camil dio que hablar nuevamente, esto por el personaje que recreó sus años más jóvenes en la serie "Luis Miguel" de Netflix, donde fue interpretada por Camila Sodi.

Por aquel entonces Camila Sodi reveló cómo fue preparar un personaje de quien en la vida real es su amiga. "Primero le hablé por teléfono y le pedí permiso. '¿Puedo hacerte?'. Y ella me dijo: 'Qué bueno que eres tú'. Luego me junté con ella y le dije: 'No quiero chisme'. A parte, era una historia muy privada. Entonces, si yo era su amiga y no conocía nada, nada más fui a hacer análisis. Y lo primero que hice, la verdad, es que la 'googleé'. Ni modo, hay que usar todas las herramientas", declaró la actriz.