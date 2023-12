La actriz catalana Itziar Castro, recordada mundialmente por su participación en la serie “Vis a vis” (2015), falleció el pasado 7 de diciembre a los 46 años en Lloret de Mar, una localidad de Girona, en España.

El cineasta Frankie de Leonardis fue el primero en anunciar la muerte de Castro, mediante su cuenta de X (antes llamado Twitter) el director recordó a la actriz como una destacada luchadora social que inspiró a varias personas.

“Su contribución al mundo del arte y su incansable trabajo por la igualdad y la justicia social permanecerán como un legado perdurable de su pasión y compromiso”, escribió De Leonardis.

Por su parte, la familia de Itziar extendió un comunicado en medios de comunicación españoles en el que confirmaban el deceso de la actriz nominada a los premios Goya del 2019 por su participación la película Pieles, del 2017.

“Itziar no solo fue una actriz y artista talentosa, sino una incansable luchadora por sus ideales y creencias. Enfrentó cada desafío con una determinación y un coraje que inspiraron a muchos”, dijeron sus familiares.

De ese modo, resaltaron la contribución que la actriz brindó al mundo artístico, así como su activismo por la igualdad y justicia social. Asimismo pidieron respeto a su privacidad en este trágico momento.

Antes de su muerte, Itziar Castro publicó una extensa y emotiva carta a su versión de niña, en el que se daba ánimos y valor frente a los retos que logró enfrentar.

Te diría tantas cosas, cosas como que sigas soñando, [...] que una vez conseguidos no todo es de color de rosa, al contrario, que hay momentos duros, tristes, solitarios… que habrá insultos, golpes, piedras en el camino, pero también mucho amor, cariño, admiración…”, escribió la interprete.

¿De qué falleció Itziar Castro?





Aún no se ha confirmado la causa de muerte de la actriz, pero se especula que falleció por un paro cardiorrespiratorio durante unos ensayos que realizaba con un equipo de nado sincronizado.

Según lo trascendido por la agencia EFE, Itziar se encontraba realizando unas pruebas de luces en la piscina municipal de Lloret de Mar (Girona, España) junto con Anna Tarrés, entrenadora de esa disciplina deportiva, con el Club Natación Kallípolis, que se presentaría el próximo 17 de diciembre en Barcelona.

En ese sentido, durante los ensayos, la actriz habría tenido dolencias que la dejaron indispuesta, al recibir la atención médica y posterior reanimación del personal sanitario, Itziar no habría resistido.

¿Qué enfermedad padecía Itziar Castro?





Cabe precisar que Itziar Castro padecía lipedema, una enfermedad que se caracteriza por la acumulación excesiva de tejido graso en las extremidades inferiores. Por lo general, esto se trata con intervenciones quirúrgicas.

“Solo se puede quitar haciendo una reducción clínica, osea, operar”, explicó la actriz. Castro relató que esta dolencia afectó su trabajo mientras rodaba algunos episodios de “Vis a vis”.

“Tuve que parar porque se me hincharon las piernas y me dolían, tuve que ir a urgencias, allí me dijeron que era una infección y me mandaron antibióticos. Pero ahora sé que era lipedema, que provoca este tipo de infecciones y puede llegar a afectar al sistema linfático y a empeorarlo”, comentó.