La modelo e influencer Ivana Yturbe denunció el robo de sus anillos de compromiso, matrimonio y aniversario, joyas que conserva como recuerdo de su relación con el futbolista Beto Da Silva, con quien lleva cinco años de casada. A través de sus redes sociales, la exchica reality pidió ayuda a sus seguidores para recuperar las piezas y manifestó que estaría dispuesta a pagar por ellas debido al valor sentimental que tienen para ambos.

La denuncia fue difundida mediante una historia de Instagram, donde Yturbe expresó su tristeza por la desaparición de las joyas y compartió una fotografía de los anillos sustraídos para facilitar su identificación.

“Gente, me pasó algo horrible. Se robaron mi anillo de matri, compromiso y aniversario junto con otros anillos. Estoy demasiado triste”, escribió la influencer en su publicación.

Ivana Yturbe ofrece pagar para recuperar las joyas que le robaron. (Foto: Instagram/@ivanayturbe)

Aunque no precisó las circunstancias en las que ocurrió el robo ni el lugar donde desaparecieron las pertenencias, la modelo detalló cuáles eran las piezas que buscaba recuperar. Los anillos representan distintas etapas de su historia con Da Silva, desde su compromiso hasta la celebración de sus aniversarios de matrimonio.

Tras hacer pública la denuncia, Yturbe solicitó a sus seguidores que estén atentos ante cualquier oferta de venta de las joyas o publicación en la que puedan aparecer. Asimismo, pidió que, si alguien reconoce las piezas o recibe información sobre su posible comercialización, se comunique directamente con ella.

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“Si alguien se los ofrece, por favor me escriben, así sea para recompra tiene demasiado valor sentimental para mí y Beto” , agregó en su mensaje.

La fotografía difundida en sus redes sociales busca facilitar el reconocimiento de los anillos en caso de que sean ofrecidos a terceros. De esta manera, la influencer espera recibir información que permita conocer el paradero de las joyas y recuperarlas.

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