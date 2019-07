J Balvin responde a seguidor que insinuó que sus amigos lo apoyan por conveniencia 

J Balvin es uno de los artistas latinos más activos en sus redes sociales, donde no solo comparte los detalles de su música, sino que también interactúa con sus millones de seguidores.

Y a pesar que cuenta con el respaldo de muchos de ellos, también tiene detractores que suelen llenar sus publicaciones de mensajes en contra de su música o de él como persona.

Ante estos comentarios negativos, J Balvin tiene la costumbre de ignorarlos; sin embargo, hizo una excepción con el mensaje de un usuario que insinuó que el músico está rodeado de gente por su fama y dinero.

"Se ríen porque tienes fama y dinero, quédate pobre y verás como nadie te va a acompañar", ha escrito el usuario.

“Cuando no tenía me reía igual y tenía más gente a mi alrededor. Ahora soy más selectivo como por ejemplo ¡no tener seres como tú cerca! Tú teniendo o no teniendo te sientes infeliz solo con el comentario”, respondió J Balvin compartiendo el mensaje en sus stories de Instagram.

Tras esa publicación, muchos de sus fans han manifestado su apoyo total al intérprete “Ay vamos” con comentarios como: “Excelente respuesta”, “J Balvin, este sujeto es solo un amargado”, entre otros.