El cantante J Balvin generó preocupación entre sus más de 51 millones de seguidores en Instagram, luego de que publicara en sus historias un video donde se le ve acostado en una cama recibiendo suero.

Y es que su salud se habría visto mellada luego de pasar muchos días sin dormir debido a que no se separa de su madre, Alba Mery Balvin, la que se encuentra hospitalizada tras contraer Covid-19.

Con el objetivo de tranquilizar a sus seguidores, J Balvin grabó un video explicando que sucedió.

“Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero, me dijeron que era por no dormir, pero no es nada grave, aquí lo que importan es mi mamá, gracias a todos”, se escucha decir al intérprete de In da Getto en sus historias.

J Balvín está al tanto de la recuperación de su madre y no la ha dejado sola. Es más, siempre comparte cada pequeño avance en la recuperación de su progenitora.

“Otro día más, ya dije o nos quedamos o salimos los dos. Gracias por sus oraciones, no es cuando nosotros queramos es cuando tenga que pasar. En esto es paciencia y tiempo, los avances son lentos y toca ponerse en la realidad”, fue lo último que escribió en sus historias.

J Balvin recibe suero en una clínica.

