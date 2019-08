J Balvin recuerda dura experiencia cuando fue secuestrado en el extranjero | FOTOS Y VIDEO

Hace algunos días, el cantante colombiano J Balvin celebró haberse convertido en el primer artista latino en ser headliner del festival Lollapalooza, uno de los eventos más importantes del mundo, y ofreció un show de casi dos horas llenas de emoción y energía.

Sin embargo, antes de subir al escenario para deleitar a su público, J Balvin se tomó un tiempo para ofrecer una entrevista al youtuber puertorriqueño Chente Ydrach y reveló detalles de su vida privada, su lucha contra la depresión y todos los problemas que atravesó. Incluso reveló que fue víctima de un extraño secuestro.

El artista colombiano reveló que esta amarga experiencia sucedió cuando vivía en Oklahoma, a donde viajó como parte de un programa de intercambio para aprender inglés. Luego, la directora de la institución, quien lo acogió en su hogar, se obsesionó con él y no lo dejaba salir de su casa.

Ver esta publicación en Instagram Jose Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin) el 4 de Ago de 2019 a las 3:58 PDT

"Me voy de intercambio, termino en Oklahoma en casa de la directora del colegio y la persona que me aceptó como su inquilino. Yo siento que lo que hubo ahí fue un cariño descontrolado de una madre a un hijo (…) yo creo que ella sintió un cariño muy especial y ella dijo: este hijo no se me va de acá", contó J Balvin, que en aquel momento tenía 17 años.

"Empecé a caer en una tristeza muy grande porque no llegaban llamadas de mis padres, de mi familia, de mi novia. Ella (la directora) cortó la comunicación con mi gente. Yo la confronté un día que me quise escapar de la casa. Fui a buscar el pasaporte para escaparme y no estaba, lo busqué, lo busqué y no estaba, cuando me di cuenta la confronté y me dijo: 'Yo lo tengo', y no me lo dio… yo dije esto es un secuestro y así estuve por un mes y medio", reveló.

Finalmente, el intérprete de “Ay vamos” señaló que logró escapar luego de contactar a un amigo en Colombia que fue a su rescate. Después viajó a Nueva York, donde vivió paseando perros hasta que se mudó a Miami, en donde se dedicó a pintar paredes.

"Yo me fui para Nueva York después de que me pude escapar y me enamoré de la ciudad, de la cultura del hip hop y me enamoré más del género urbano, y pensé: 'Esto es lo que yo quiero'", añadió.