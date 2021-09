J Balvin aviva su enfrentamiento con Residente. Tras la polémica desatada en redes sociales luego que el colombiano criticara a los Latin Grammy y el puertorriqueño respondiera comparando la carrera de Balvin con un carrito de hot dogs, ahora hay un nuevo mensaje del intérprete de “Ay vamos”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete colombiano no tuvo reparos en promocionar el lanzamiento de la versión remix del tema “Sal y perrea”, junto a Sech y Daddy Yankee. El detalle llamativo son las fotografías del post.

En las imágenes se puede ver a José posando junto a un carrito de hot dogs, una clara alusión al mensaje que un día antes le dio Residente al comparar la carrera del colombiano con este objeto.

LA POLÉMICA

Como se recuerda, el marte pasado, al darse a conocer a los nominados a los Latin Grammy, Balvin llamó a un boicot. “Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Los que tienen poder en el género, ninguno debería ir. Es decir, todos, porque somos un movimiento”, señaló en Twitter.

Al respecto, muchos cantantes y músicos se pronunciaron, entre ellos, Residente. “Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas a los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”, dijo Residente en un video que luego borró de sus redes sociales.

“Te explico pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, añadió.

Cabe señalar que la edición número 22 de los Latin Grammy se celebrará el próximo 18 de noviembre, y rendirá homenaje a Rubén Blades por su destacada trayectoria y su aporte a la música latinoamericana.

