José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin, ha vuelvo a sorprender a sus seguidores al confesar que ya no quiere que lo llamen por su nombre artístico, el cual ha usado desde que ingresó al mundo del reggaetón.

Durante el programa “En Curva”, el cual es distribuido por la MBL como parte de sus actividades para promocionar Grandes Ligas de Béisbol y a sus jugadores, el intérprete de “In Da Getto” reveló los motivos por los cuales rechaza que lo llamen J Balvin.

“Ya no quiero que me llamen J Balvin, yo soy un ser humano como cualquier otro. ¿Quién es más importante, el artista o la persona? La persona, punto”, sostuvo el artista colombiano.

Al ser consultado si el nombre artístico J Balvin dejará de existir, el cantante precisó que esa marca seguirá pero que él prefiere que la gente lo llame por su nombre real.

“A mí que me llamen por mi nombre. A mí me da pena llegar a un lugar y (que me digan) mucho gusto J Balvin. Tu no me tienes por qué conocer. Trátame por la persona que soy, no por lo que represento”, añadió.

Cabe señalar que J Balvin ha vuelto a generar polémica tras señalar que Academia Latina no concede al reguetón el espacio que merece, y por invitar a sus compañeros de género a no asistir a los premios Latin Grammy 2021 pese a que está nominado en tres categorías.

VIDEO RECOMENDADO:

El día en que Daniela Darcourt se transformó en J. Balvin

Daniela Darcourt se transformó en J. Balvin https://elbocon.pe/boconvip/amy-gutierrez-hablo-por-primera-vez-de-su-relacion-con-el-bailarin-alvaro-peralta-nndc-noticia/