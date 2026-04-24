Jack Nicholson, protagonista de “El resplandor”, reapareció en redes sociales después de mucho tiempo. Como se sabe, el actor de Hollywood se encuentra alejado de la actuación desde hace más de una década, por lo que es difícil saber cómo está. Pese a esto, su hijaLorraine Nicholson sorprendió a todos con una imagen inédita de su papá celebrando su cumpleaños 89.
A través de sus redes sociales, la hija de Jack (quién cumplió 89 años el jueves 23 de abril), Lorraine Nicholson, dedicó una publicación como muestra de amor a su papá. Ella compartió en sus historias una foto del recuerdo del actor y escribió el número 89 en signos de interrogación.
En la siguiente historia de Instagram, Lorraine compartió otra fotografía, donde JackNicholson aparece sonriente y aplaudiendo en un ambiente íntimo, lo que evidencia que celebró rodeado de sus seres queridos. Además, también se le ve a la cantante Joni Mitchell, quien formó parte de la reunión.
La publicación evidenció la estrecha relación entre padre e hija. Sin embargo, no es la primera vez que Lorraine comparte este tipo de fotografías en sus redes sociales, ya que en 2025 también realizó un post con varias imágenes familiares.
Cabe recordar que, en febrero de 2025, Lorraine acompañó a Nicholson al especial “SNL50: The Anniversary Special”, donde ambos estuvieron presentes entre el público. Por si fuera poco, a inicios del 2026, Lorraine también hizo pública otra imagen donde se le ve abrazando a su padre.
Lorraine, quien también ha desarrollado una carrera en el cine, ha sido una de las figuras más cercanas al actor en los últimos años. Su gesto no solo celebró el cumpleaños, sino que también ofreció una mirada íntima a la vida personal de Jack Nicholson, algo poco habitual.
Por su lado, a lo largo de su carrera, Jack Nicholson se consolidó como uno de los actores más influyentes de Hollywood, con múltiples premios y reconocimientos, incluidos tres premios Oscar.
