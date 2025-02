Jacques Audiard, director de la película “Emilia Pérez”, nominada a los Premios Oscar 2025, ha generado una nueva polémica tras emitir comentarios despectivos hacia el idioma español y sus hablantes.

Al ser entrevistado por un medio francés, el cineasta dijo: “El español es un lenguaje de países modestos, de países en desarrollo, de pobres y migrantes”, despertando la controversia en redes sociales.

El francés continuó su entrevista indicando que había estudiado español, y que esa experiencia resultó muy enriquecedora para él, y que, de tener la oportunidad, realizaría producciones en otros idiomas.

“Yo había estudiado español en la escuela, y con esta oportunidad de cantar, de escribir en español. [...] Me encantan los idiomas. Si alguien me pide una película en chino, no puedo esperar a hacerla”, agregó el director.

“Emilia Pérez”, que explora temas de narcotráfico y violencia en México y ha logrado 13 nominaciones al Oscar 2025, generó críticas por perpetuar estereotipos sobre la cultura mexicana.

Audiard se disculpó con los mexicanos por no haber investigado a fondo antes de filmar su película, diciendo en una entrevista con CNN: “Si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos en Emilia, les pido perdón”.

Karla Sofía Gascón, protagonista de “Emilia Pérez”, se disculpa por tuits ofensivos





A la polémica generada por Audiard, se suma la controversia que enfrenta Karla Sofía Gascón, protagonista del filme, debido a publicaciones antiguas en redes sociales que han sido consideradas ofensivas.

En mensajes compartidos entre 2020 y 2021 en la red social X (antes Twitter), la actriz realizó comentarios sobre el islam, la diversidad en los Premios Oscar y el asesinato de George Floyd, lo que ha desatado críticas y cuestionamientos sobre su participación en los premios de la Academia.

“Quiero reconocer la conversación sobre mis publicaciones pasadas en redes sociales que han causado dolor”, declaró Gascón a Variety. “Como alguien que pertenece a una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lo siento profundamente por aquellos a quienes he causado daño”, agregó.