El cineasta francés Jacques Audiard, director de ‘Emilia Pérez’, ha confirmado su distanciamiento de la actriz española Karla Sofía Gascón, protagonista de la película nominada a los Premios Óscar 2025.

Al ser entrevistado por el medio estadounidense Deadline, Audiard manifestó su decepción ante las publicaciones de Gascón en redes sociales, donde opinaba sobre el islam, el movimiento Black Lives Matter y otras minorías, generando controversia debido a comentarios considerados ofensivos.

Jacques aseguró que las publicaciones de Gascón en Twitter (ahora X) afectaron tanto a la actriz como a su equipo de trabajo, ya el esfuerzo de estos últimos fue opacado por la polémica.

“Me entristece que la situación esté opacando todo, ya que me cuesta recordar lo que compartí con Karla Sofía, como la confianza y el ambiente excepcional en el set. Lo que dijo es inexcusable y ha afectado profundamente nuestra relación”, afirmó.

Director de ‘Emilia Pérez’ se niega a conversar con Karla Sofía Gascón





A pesar de las disculpas públicas de Gascón en varios medios internacionales, donde se presenta como víctima de ‘la cultura de la cancelación’, Audiard se mostró crítico, afirmando que no volverá a contactarla y calificó su comportamiento como autodestructivo.

“No he hablado con ella y no quiero hacerlo . Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir y realmente no entiendo por qué sigue así”, comentó, añadiendo: “No entiendo por qué sigue haciéndonos daño”.

Netflix le quita respaldo a Karla Sofía Gascón





Por su parte, Netflix retiró su apoyo a Gascón en términos de promoción y financiamiento, dejando que cubra sus propios gastos de viaje y alojamiento para eventos de la temporada de premios. “Es una situación triste”, comentó Audiard, quien, a pesar de las dificultades, sigue defendiendo la película y a los otros miembros del elenco, como Zoe Saldaña.

Jacques Audiard sobre Karla Sofía Gascón: “No es una víctima”





Finalmente, Audiard señaló que Gascón se estaba presentando como víctima, lo cual calificó como sorprendente. “En realidad, se está haciendo la víctima. Habla de sí misma como víctima, lo cual es sorprendente. Es como si pensara que las palabras no duelen”, complementó el cineasta.

‘Emilia Pérez’ ha recibido 13 nominaciones a los Premios Oscar 2025, incluyendo Mejor Actriz Principal para Gascón y Mejor Director para Jacques Audiard.