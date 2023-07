A través de sus redes sociales, Brawans Zamalloa compartió el preciso momento en el que le hace entrega de un obsequio personalizado específicamente para Jaden Smith, quien quedó maravillado por el diseño que este traía.

Cabe recalcar que el famoso diseñador ya ha realizado este tipo de regalos a figuras internacionales en el pasado como J Balvin, Anuel AA y en un caso más reciente, la estrella mexicana en ascenso, Peso Pluma.

Además, el diseñador mostró orgulloso en su Instagram el paso a paso para la realización de la prenda que entregó, que consta de un polo sublimado con el rostro del cantante y la de su padre, Will Smith.

“Los abrazos son algo indescriptible. Nunca se sabe cuándo será el último. Solo me queda decir gracias, Jaden. No tengo las palabras como explicarlo señores. Mi ropa, mi marca que lleva mi nombre extraño salió de uno de los barrios más pobre de Arequipa y hoy estamos en Miami. Es como si la vida se estuviera encargando o si los planes de Dios son tan grandes. Que no logro entenderlos”, empezó diciendo el diseñador.

Asimismo, afirmó que esta experiencia le ayudó a darse cuenta que verdaderamente quiere dedicarse al diseño de modas.

¡Es increíble! Y estoy agradecido con él para siempre. Creo que al final del día, después de decirlo tantas veces, sí seré un gran diseñador de modas en el mundo. Lo estoy creyendo cada día más. Tengo 23 años y toda la vida para hacerlo realidad”, escribió Brawans en su red social.