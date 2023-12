El periodista Jaime Bayly compartió el último mensaje que su amigo, el cantante Pedro Suárez-Vértiz le envió días antes de fallecer.

Por ello, conmocionado por la noticia, Bayly dedicó un video completo en donde le dijo adiós al artista, que perdió la vida en la mañana del jueves 28 de diciembre a sus 54 años.

En la parte final de su video, titulado “Ha muerto un genio”, el escritor relató que PSV le había informado sobre la reedición de su libro “Yo, Pedro”, como parte de las celebraciones del décimo aniversario de la publicación.

“La única condición que puse es que tu prólogo original vaya completo y sin censuras. Discúlpame por la frustración de tantos años”, le escribió PSV a Jaime, este respondió ante la cámara: “Nada que disculpar, Pedrito. Un honor haber escrito ese prólogo”.

Tras ello, el autor de “Los genios” agregó que recordaba a Pedro con gran cariño y precisó que solo a PSV le concedió el favor de escribir un prólogo, ya que habitualmente no prefiere hacerlo.

“Celebro la buena noticia que me das. El único prólogo que he escrito, es el que me diste, después... prefiero abstenerme”, le respondió al cantante.

Pedro Suárez-Vértiz y la cena que no llegó a tener con Jaime Bayly





Jaime Bayly le propuso a PSV una reunión en privado para compartir un momento de camaradería, el cantante mostró su emoción por reencontrarse con el periodista, invitándolo a visitarlo con sus hijas, esposa y madre.

“Ven con tu esposa Silvia y trae a una hija o a todas, para que vean a un paciente con ELA, va a ser muy ilustrativo, me van a ver escribiendo con la mirada. No uso silla de ruedas, soy el único paciente con ELA que no sufre de depresión y eso lo tienen que aprender”, le dijo Pedro a Bayly. “Trae a tu mami, también. Soy su fan, pido un chifa y listo”, agregó.

Al recordar la invitación de PSV, Jaime Bayly se emocionó hasta las lágrimas, diciendo que pronto se reencontrarán en el cielo.

“Fue la tuya una vida que ha dejado huella, fue la tuya una vida extraordinaria, una vida en la que te atreviste hacer lo que estaba trazado en tu destino”, sentenció luego el periodista.

Pedro Suárez-Vértiz falleció a los 54 años durante la mañana del jueves 28 de diciembre. Aún no se conocen las causas de muerte del artista.

Jaime Bayly dijo adiós a Pedro Suárez-Vértiz en su canal de YouTube