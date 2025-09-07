Jaime Chincha falleció este domingo 7 de septiembre a los 48 años, producto de un infarto fulminante. Tras darse a conocer su muerte, sus colegas y amigos se hicieron presente en redes sociales para despedirse con sentidos mensajes del periodista.

Una de las primeras en pronunciarse fue Juliana Oxenford, quien recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una fotografía al lado de Chincha. Asimismo, excompañeros de trabajo y colegas como Carlos Villarreal, René Gastelumendi o Hugo Coya compartieron sentidos mensajes.

Juliana Oxenford publicó una fotografía al lado de Jaime Chincha. La postal estuvo acompañada de un mensaje de despedida.

“Te voy a extrañar, te vamos a extrañar. Me quedo con tus conversas pausadas, tu risa silenciosa, tu complicidad para las causas justas y las risas de nuestro último encuentro periodístico. Te quiero Jaime, vuela alto y que el cielo te espere con una buena trova”, escribió Oxenford.

Juliana Oxenford se despidió de Jaime Chincha con emotivo mensaje. (Foto: Instagram)

Carlos Villarreal, periodista de RPP con quien Chincha trabajó anteriormente, también recurrió a su cuenta de X para despedirse de su amigo. “Descansa en paz querido amigo Jaime Chincha. Mis condolencias a su familia. Tuve la suerte de compartir trabajo con él. Dios lo tenga en su Gloria”, publicó.

Amigos de Jaime Chincha se despidieron tras la muerte del periodista. (Foto: Captura de X)

Por su parte, Rene Gastelumendi escribió: “Siento mucho, muchísimo, la partida de Jaime Chincha. Un Abrazo hasta el más allá, colega. Ya nos volveremos a encontrar”.

Amigos de Jaime Chincha se despidieron tras la muerte del periodista. (Foto: Captura de X)

Hugo Coya, expresidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), también se hizo presente con el siguiente mensaje: “Se nos fue Jaime Chincha. Periodista incómodo para el poder; para mí, un amigo. Gracias por el rigor y la decencia, Jaime. Mi abrazo y condolencias a su familia. QEPD”.

Amigos de Jaime Chincha se despidieron tras la muerte del periodista. (Foto: Captura de X)

Como se sabe, la muerte de Jaime Chincha fue anunciada este domingo 7 de septiembre. Los motivos de su deceso aún no han sido revelados y continúan bajo investigación.

Jaime Chincha fue un reconocido periodista peruano. Empezó su carrera periodística en 1999, en Canal N. En su paso por la televisión fue presentador, entrevistador, reportero y conductor de noticiero. Además, trabajó en diversos medios de comunicación del país.