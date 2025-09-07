El periodista Jaime Chincha, reconocido por su trabajo en diversos programas de televisión, falleció este domingo 7 de septiembre, según confirmó el diario La República, donde trabajó en el área de programas digitales.

¿Quién fue Jaime Chincha?

Jaime Miguel Chincha Ravines nació en Lima, en diciembre de 1976. Su etapa escolar, tanto en primaria como secundaria, la llevó en el colegio privado Champagnat. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres y obtuvo el grado de bachiller en el año 2005.

Chincha empezó su carrera periodística en 1999, en Canal N. En su paso por la televisión fue presentador, entrevistador, reportero y conductor de noticiero.

Entre 2001 y 2004, Jaime Chincha fue jefe de redacción y conductor de 90 segundos para luego llegar a Cuarto Poder. Además, ha sido columnista de diversos diarios nacionales.

Noticia en desarrollo.