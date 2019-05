James Charles: el 'guru' del maquillaje responde a las acusaciones de acoso sexual

En la era de las redes sociales, un comentario negativo puede terminar con tu carrera en cuestión de segundos. Esta es la situación que hoy en día James Charles se encuentra viviendo.

Con tan solo 19 años, Charles logró posicionarse como uno de los 'influencers' de maquillaje más importantes en el mundo. Sin embargo, una serie de acusaciones emitidas por una de sus colegas (Tati Westbrook), ocasionó que se convirtiera en el primer 'youtuber' en perder más de 1 millón de seguidores en menos de 24 horas.

El joven fue acusado de "mentiroso, aprovechador y acosador sexual". El 'youtuber', rápidamente, fue blanco de críticas y perdió diversos contratos con marcas internacionales. Ahora, Charles ha decidido responder a todos los comentarios a través de un video titulado "No More Lies" o "No más mentiras" publicado en YouTube.

"Las últimas semanas han sido literalmente las más dolorosas de mi vida. Mi cabeza ha entrado en un lugar tan oscuro que pensaba que nunca podría salir de allí", empezó Charles, quien en el 2016 se convirtió en el primer embajador masculino de CoverGirl.

Con diversas capturas de pantalla y videos, el artista contó su versión de la historia y todo parece indicar que se trató de una trampa para derrumbar su carrera. "Soy un chico virgen de 19 años. Hablo con muchos chicos en mis redes sociales. Dicho esto, nunca he usado, ni usaré, ni mi fama, ni mi dinero ni mi poder para manipular a nadie u obtener ciertos favores sexuales. Es asqueroso y el hecho de que Tati haya sacado esto a relucir me parece increíble, porque ella sabe cómo son las cosas en realidad", sentenció.

El maquillador también aprovechó la plataforma para hacer un meaculpa de sus errores y aceptó que el exceso de "fama y éxito" habrían ocasionado que su ego se disparará. Él agregó: "En el pasado, si he visto a algún chico guapo en Instagram le he mandado un mensaje directo diciendo 'hola' o cualquier cumplido. Si ellos dejaban claro que no estaban interesados, siempre me he disculpado y terminado la conversación".

Ahora, a Tati Westbrook —su ex mejor amiga y quien, vale recalcar, ganó más de 4 millones de suscriptores en YouTube por este escándalo— no le ha quedado de otra que eliminar el video con las acusaciones y publicar uno en el que asegura que "nunca tuvo la intención de hacerle daño" y que "solo quería lograr que Charles reaccione".

"He estado en contacto con James Charles a través de un intermediario durante la última semana. Creemos que por el bien de nuestra comunidad, seguidores y nuestra salud mental poner esto en un segundo plano. [...] Por esa razón, no haré más comentarios públicos y rezo porque nadie más haga más declaraciones hirientes en mi nombre", expresó Westbrook.