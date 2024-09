El reconocido actor James Earl Jones, quien le dio voz al villano Darth Vader en Star Wars, falleció este lunes 9 de setiembre en su casa del condado de Dutchess, en Nueva York. El artista falleció a los 93 años, confirmaron esta mañana sus representantes.









Películas de James Earl Jones

Star Wars (episodios IV (1977), V (1980), VI (1983), III (2005) y Rogue One: una historia de Star Wars (2016), El rey león (1994 y 2019), The Lion King II: Simba’s Pride (1998), La Guardia del León (2015), Conan el Bárbaro (1982), Coming to America (1988), Field of Dreams (1989), La caza del Octubre Rojo (1990), Juego de patriotas (1992), Peligro inminente (1994) y Coming 2 America (2021).