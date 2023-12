James Gunn en contra de los cameos innecesarios en películas de superhéroes: Esto dijo el cineasta

La nueva franquicia del universo cinematográfico de DC comics (DCU) viene siendo reestructurada por el cineasta James Gunn, que estrenará “Superman: Legacy” en el 2025.

Ante el inminente lanzamiento de la película, algunos fanáticos se mostraron preocupados por la inclusión de varios personajes, a lo que Gunn se pronunció explicando el motivo de sus inclusiones actorales.

De este modo, Jame también se mostró en desacuerdo con los cameos innecesarios en películas de superhéroes, dejando en claro que para su proyecto, incluirá solo a los personajes necesarios en la construcción del universo DC en cines.

“La cuestión es que NO es una película grande; quiero decir, no en términos de reparto”, escribió en Threads. “Es normal que las películas con un solo protagonista tengan otros personajes; es mucho más inusual que no los tengan”, añadió.

Por otro lado, Gunn afirmó que los cameos sin sentido han perjudicado al cine de superhéroes. “Si un personaje está en una película, debe tener una razón para estar allí en cuanto a la historia”, complementó.





James Gunn

Acto seguido, el cineasta agregó que le molesta cuando la inclusión de algún personaje irrumpe en la narrativa de la historia sin ningún sentido. “No están ahí porque la historia lo requiera, sino por alguna otra razón”, afirmó.

James Gunn y la nueva vida que dará al DCU





En ese sentido, el director fue claro en decir que sus nuevas películas contribuirán al reinicio del DCU, para los directivos del estudio, Gunn y el cineasta Peter Safran le darán una nueva vida a la franquicia.

Hasta la fecha, James Gunn incluyó David Corenswet como Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult interpretará a Lex Luthor, con quien se reunió hace poco. “Pueden crear un Lex que será diferente de cualquier cosa”, escribió en Threads.

Se espera que la película Superman: Legacy se estrene el 11 de julio de 2025.