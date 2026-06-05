El actor James Handy, conocido por sus apariciones en películas como“Top Gun: Maverick” y “Jumanji”, falleció a los 81 años tras ser apuñalado en su domicilio en Los Ángeles, según informa la revista People.
El actor James Handy, conocido por sus apariciones en películas como“Top Gun: Maverick” y “Jumanji”, falleció a los 81 años tras ser apuñalado en su domicilio en Los Ángeles, según informa la revista People.
El sospechoso del apuñalamiento es Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor y que llamó a la policía y señaló: “Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.
James Handy contaba con una larga trayectoria profesional en cine y televisión, además de “Jumanji” y “Top Gun: Maverick”, participó en títulos como “NYPD Blue” (‘Policías de Nueva York’), “Criminal Minds” (‘Mentes criminales’), “Beverly Hills, 90210”, “Ley y Orden” (‘Law & Order’), y otras series y producciones de televisión.
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