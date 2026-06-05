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James Handy, recordado actor de “Top Gun: Maverick” y “Jumanji”, falleció a los 81 años. (Foto: Sony)
James Handy, recordado actor de “Top Gun: Maverick” y “Jumanji”, falleció a los 81 años. (Foto: Sony)
Por Agencia EFE

El actor James Handy, conocido por sus apariciones en películas como “Top Gun: Maverick” y “Jumanji”, falleció a los 81 años tras ser apuñalado en su domicilio en Los Ángeles, según informa la revista People.

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