James Van Der Beek, estrella de Dawson’s Creek, fallece a los 48 años

James Van Der Beek muere a los 48 años tras larga batalla contra el cáncer. (Foto: VALERIE MACON / AFP)
Por Redacción EC

El actor James Van Der Beek, conocido por su papel protagonista en la serie Dawson’s Creek, murió a los 48 años tras una prolongada , informó su familia. El intérprete falleció “pacíficamente”, según el comunicado oficial compartido en redes sociales.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", se lee en un comunicado difundido en el Instagram oficial de James.

La familia no ofreció detalles adicionales sobre la causa del fallecimiento, aunque en noviembre de 2024 el propio Van Der Beek había revelado públicamente que padecía cáncer colorrectal en etapa 3, diagnóstico que recibió en agosto de 2023 tras someterse a una colonoscopia.

En una entrevista con People, el actor contó que antes del diagnóstico experimentó síntomas que atribuyó inicialmente a cambios necesarios en su alimentación. “Pensé que probablemente tendría que cambiar un poco mi dieta (…) y al final lo quité de la dieta, y no mejoró, y pensé, vale, será mejor que me lo revisen”, relató entonces sobre el proceso que lo llevó a buscar atención médica.

Van Der Beek alcanzó fama internacional al interpretar a Dawson Leery en (1998-2003), serie que se convirtió en un fenómeno juvenil y que lo posicionó como uno de los rostros más representativos de finales de los años noventa. A lo largo de seis temporadas y 128 episodios, encarnó a un joven aspirante a cineasta que analizaba cada emoción con intensidad y madurez inusual.

En cine destacó con el drama deportivo adolescente Juego de campeones (Varsity Blues), que lideró la taquilla estadounidense en su estreno y le valió un MTV Movie Award como mejor actor. También participó en títulos como Texas Rangers, Las reglas del juego y realizó cameos autorreferenciales en comedias como Scary Movie y Jay y Bob el silencioso contraatacan.

Tras el final de Dawson’s Creek, continuó su carrera con apariciones en series como Mentes criminales, Cómo conocí a vuestra madre, One Tree Hill, CSI: Cyber y Pose, además de prestar su voz en la serie animada Vampirina.

La muerte de James Van Der Beek marca el adiós a uno de los rostros más emblemáticos de la televisión juvenil de los años noventa, cuya carrera dejó huella tanto en la pantalla chica como en el cine.

