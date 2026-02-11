Familia de James Van Der Beek pide donaciones para cubrir gastos tras su muerte

Resumen

El actor estadounidense James Van Der Beek y su esposa, la actriz y productora Kimberly Brook. (Foto: Robyn Beck / AFP)
Por Redacción EC

La familia de James Van Der Beek atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento del actor, ocurrido el 11 de febrero de 2026 a los 48 años, luego de una prolongada lucha contra el cáncer colorrectal. En medio del duelo, sus seres queridos iniciaron una campaña de donaciones para afrontar los gastos médicos acumulados y asegurar el bienestar de su esposa Kimberly y sus seis hijos.

