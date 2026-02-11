Familia de James Van Der Beek pide donaciones para cubrir gastos tras su muerte

La familia de James Van Der Beek atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento del actor, ocurrido el 11 de febrero de 2026 a los 48 años, luego de una prolongada lucha contra el cáncer colorrectal. En medio del duelo, sus seres queridos iniciaron una campaña de donaciones para afrontar los gastos médicos acumulados y asegurar el bienestar de su esposa Kimberly y sus seis hijos.

La recaudación fue habilitada a través de la plataforma GoFundMe con una meta de 500 mil dólares (aproximadamente 9 millones 250 mil pesos mexicanos). Hasta el 11 de febrero, el monto alcanzado asciende a 64,499 dólares (más de 200 mil soles).

“ Los costos del cuidado médico de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin fondos. Están trabajando duro para mantener su hogar y asegurar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad en este momento tan difícil”, señala la descripción de la campaña.

Viuda e hijos de James Van Der Beek buscan recaudar 500 mil dólares tras su fallecimiento. (Foto: Instagram/@vanderjames)

A través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del actor, la familia destacó su fortaleza en los últimos días. “James fue un esposo y padre ejemplar, enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia” , expresaron. Asimismo, hicieron un llamado a la solidaridad: “Cada donación, sin importar el tamaño, ayudará a Kimberly y a nuestros hijos a encontrar seguridad y esperanza mientras reconstruimos nuestras vidas” .

Según detallaron, los fondos recaudados se destinarán a cubrir gastos esenciales de vivienda, pago de facturas y la educación de los seis menores, con el objetivo de brindarles estabilidad en esta nueva etapa.

Van Der Beek alcanzó fama internacional a finales de los años noventa como protagonista de Dawson’s Creek. Posteriormente participó en producciones como Varsity Blues y series como CSI: Cyber. Durante su enfermedad, mantuvo una activa cercanía con su comunidad y participó en eventos benéficos. En 2024, apareció vía video en un encuentro solidario vinculado a Dawson’s Creek, donde agradeció el apoyo recibido en la lucha contra el cáncer.

Ahora, su familia depende del respaldo de seguidores y ciudadanos que deseen contribuir a través de la plataforma oficial de donaciones, con la intención de preservar el legado del actor como padre, esposo y figura querida por millones.

