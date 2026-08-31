Jamie Campbell Bower, conocido por interpretar a ‘Vecna’ en la serie “Stranger Things”, sorprendió a sus seguidores al revelar su gusto por el ceviche peruano durante su participación en la Comic Con Ecuador 2026. El evento se desarrolló en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de Guayaquil.

Durante la rueda de prensa, Bower fue consultado sobre su experiencia con la comida latinoamericana. El actor comentó que cuando visitó Perú tuvo la oportunidad de probar unos de los platos más representativo de la gastronomía peruana: el ceviche.

“Realmente me gusta mucho el ceviche. Estuve en Perú el año pasado. Sé que hay un gran asunto entre el ceviche peruano y el ecuatoriano, así que estoy interesado y listo para probar el ceviche aquí”, comentó el actor.

No painel de perguntas, perguntaram ao Jamie qual era sua comida favorita e ele respondeu que é ceviche. Também disse que esteve no Peru ano passado mas está pronto para experimentar o ceviche do Equador. 🩵 pic.twitter.com/942w9KnFiQ — Jamie Campbell Bower Brasil (@bowerjamiebr) August 30, 2026

En el video grabado por algunos asistentes, se muestra al actor siendo interrumpido varias veces por las reacciones del público. “Yo sé que hay diferencias”, expresó el actor, quien tomó con entusiasmo la posibilidad de conocer una de las variantes más populares de este plato en Ecuador.

La declaración generó diversas reacciones entre los seguidores peruanos de “Stranger Things”, quienes celebraron que el actor haya reconocido públicamente su gusto por el ceviche peruano.

Cabe mencionar que la participación de Bower se dio en el marco de la décima edición de la Comic Con Ecuador, realizada el 29 y 30 de agosto. El encuentro reunió a reconocidas figuras del entretenimiento internacional, entre ellas Ron Perlman, protagonista de “Hellboy”, y Chris Masterson, recordado por interpretar a Francis en la serie “Malcolm in the Middle”.

Creadores de Stranger Things y el elenco adulto (de izquierda a derecha): Ross Duffer, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Charlie Heaton, Jamie Campbell Bower, Joe Keery, Natalia Dyer, Maya Hawke, Matt Duffer y Caleb McLaughlin

Por otro lado, la visita a Perú a la que hizo referencia Bower ocurrió el 15 y 16 de noviembre de 2025, cuando el actor llegó al país para participar en el Geek Festival 2025, realizado en el Parque Caballero de los Mares, en Magdalena del Mar.

El Geek Festival Perú 2025 coincidió con el cierre de “Stranger Things”, serie de Netflix que consolidó a Bower como uno de sus villanos más reconocidos. El actor compartió el evento con figuras como Natalia Tena, de “Harry Potter” y “Game of Thrones”, y Finn Jones, conocido por “Iron Fist”.