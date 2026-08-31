El actor de “Stranger Things”, famoso por interpretar a 'Vecna', habló sobre su gusto por el ceviche durante la Comic Con Ecuador 2026. (Foto: Instagram / @comicconecuador)
El actor de “Stranger Things”, famoso por interpretar a 'Vecna', habló sobre su gusto por el ceviche durante la Comic Con Ecuador 2026. (Foto: Instagram / @comicconecuador)
Por Redacción EC

Jamie Campbell Bower, conocido por interpretar a ‘Vecna’ en la serie “Stranger Things”, sorprendió a sus seguidores al revelar su gusto por el ceviche peruano durante su participación en la Comic Con Ecuador 2026. El evento se desarrolló en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de Guayaquil.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.