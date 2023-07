El reconocido actor y ganador del premio Oscar, Jamie Foxx, sorprendió a sus seguidores al hacer una inesperada reaparición en redes sociales después de varios meses de ausencia. El artista de 55 años utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un emotivo mensaje con sus millones de seguidores.

“No puedo ni empezar a contaros lo lejos que he llegado y lo difícil que ha sido volver. He pasado por algo por lo que no quiero volver a pasar otra vez en toda mi vida”, comenzó diciendo el actor, quien también reveló el motivo por el que no ha reaparecido públicamente desde entonces. “No quería que me vierais así. Quería que me vierais riendo, pasándomelo bien, de fiesta, costando un chiste, haciendo una serie o una película”, confesó el artista.

“Simplemente, no quería que me vierais con tubos saliendo de mi cuerpo y preguntándoos si iba a salir de esto. Pero sí que he pasado por el infierno y he vuelto. Mi camino a la recuperación está siendo duro, pero estoy en ello, para poder trabajar”, contó Foxx.

Los comentarios y reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. Fanáticos de todas partes del mundo llenaron la publicación con mensajes de apoyo y emoción por su regreso. Celebridades y colegas del medio artístico también expresaron su alegría al verlo de vuelta en línea.

La reaparición de Jamie Foxx en redes sociales ha generado gran expectación entre sus seguidores, quienes esperan con ansias nuevos proyectos y noticias relacionadas con la carrera del reconocido actor.