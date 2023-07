Luego de que de Jamie Foxx fue sido hospitalizado en abril de 2023, el actor estadounidense publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, en donde mostró su agradecimiento y reveló su estado de salud actual.

“Pasé por algo por lo que pensé que nunca pasaría, y sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar actualizaciones, pero para ser honesto con ustedes, simplemente no quería que me vieran como ese hombre”, comentó al inicio del video.

“Quiero que me vean riendo, pasándolo bien, de fiesta, contando chistes, haciendo una película, una serie de televisión... No quería que me vieran con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a salir adelante”, añadió el actor.

Negó sufrir parálisis o ceguera

Por otro lado, el intérprete se animó a bromear con los rumores acerca de un supuesto padecimiento de parálisis y ceguera. Sin embargo, Foxx comentó que su hermana Deidra, su hija Corinne y “un montón de grandes médicos” le salvaron la vida.

“Fui al infierno y volví, y mi camino hacia la recuperación también tuvo algunos baches, pero estoy volviendo y soy capaz de trabajar. […] Solo quería decir que quiero a todo el mundo y que me encanta todo el cariño que he recibido. Si me veis por ahí y de vez en cuando se me saltan las lágrimas es porque ha sido duro. Estaba enfermo”, sentenció el actor.

El apoyo de sus amigos y fans

Finalmente, el mensaje del actor recibió comentarios de apoyo tanto de sus fans como de sus colegas, tales como Will Smith, Reese Witherspoon, Queen Latifah, Cameron Diaz y otros.

La noticia de que Jamie Foxx fue internado en el hospital se dio a conocer el 12 de abril cuando su hija, Corinne, publicó el mensaje en su Instagram: “Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica ayer. Afortunadamente, gracias a la rápida actuación y a los grandes cuidados, ya está en vías de recuperación”.