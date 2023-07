Como actriz, la huelga en la que se encuentra inmersa su gremio en Estados Unidos no le permitía participar en la Comic-Con 2023, pero Jamiee Lee Curtis apareció este viernes en la mayor fiesta de la cultura pop a nivel mundial en calidad de escritora de cómics con “Mother Nature” bajo el brazo.

“No sé si lo han oído en YouTube o Instagram, pero esto es real. También pueden encender la televisión y ver lo que está ocurriendo. Estamos jodiendo la Tierra”, expresó la ganadora del Óscar por “Everything Everywhere All At Once” durante la segunda jornada de la Comic-Con 2023.

Flanqueada por su coescritor, Russell Goldman; por el dibujante Karl Stevens; así como por uno de los máximos representantes de la firma Titan Comics, Andrew Sumners; Lee Curtis presentó en exclusiva un adelanto de esta novela gráfica que se vale del género de terror para retratar el calentamiento global y la crisis climática.

La trama de “Mother Nature” versa sobre la adolescente Nova Terrell, quien empieza a investigar todo un escándalo en Cobalt, la empresa petrolera en la que trabaja y que está perjudicando gravemente su entorno. Una historia aderezada por la presencia de un malvado espíritu que vuelve al mundo terrenal en busca de venganza.

La actriz reveló que esta historia, que llegará a las librerías el próximo 2 agosto, se le ocurrió cuando era “adolescente” producto de una “mente muy oscura”, pero que volvió a interesarse por ella al trabajar con David Gordon Green en el regreso de “Halloween” hace cinco años.

Entonces, según contó, escribió un guion de 40 páginas que Goldman le ayudó a completar y su marido, Christopher Guest, la animó a transformarlo en cómic.

La obra finalmente adoptó el formato de historia ecologista con tintes gores en el que la gente muere a causa de fenomenología extrema, como tormentas de granizo o aplastadas por el derrumbe de maquinas de extracción de petróleo.

“Tenemos que hacerlo mejor. Hay una posibilidad de cambio, pero vamos a tener que ponernos manos a la obra”, exclamó Lee Curtis ante un centenar de fans, muchos de ellos ataviados con algunos de sus personajes más conocidos.

Asimismo, la intérprete de 65 años dejó la puerta abierta a llevar esta creación a la gran pantalla: “Puede que en algún momento hagamos una película. (...) Tal vez la dirija, tal vez la codirija, tal vez participe en ella y tal vez lo haga todo”, bromeó.