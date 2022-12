La actriz estadounidense Jane Fonda (84) reveló que el linfoma no hodgkiniano que padece está en remisión, luego de llevar sesiones de quimioterapias para combatir la enfermedad que le fue detectada a mediados de este año.

“EL MEJOR REGALO DE CUMPLEAÑOS! La semana pasada, mi oncólogo me dijo que mi cáncer está en remisión y que puedo suspender la quimioterapia. Me siento tan bendecida, tan afortunada. Les agradezco a todos ustedes que oraron y me enviaron buenos pensamientos. Confío en que jugó un papel en las buenas noticias”, reveló Fonda a través de su cuenta oficial de Instagram.

En septiembre pasado, la recordada protagonista de la cinta “Regreso sin gloria” reveló a sus seguidores que empezaría su tratamiento con quimioterapias para combatir el linfoma no hodgkiniano, un cáncer tratable que tiene su origen en el sistema linfático.

“El 80% de las personas sobrevive, así que me siento muy afortunada. También soy afortunada porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, de que soy una privilegiada en esto”, explicó Jane Fonda.