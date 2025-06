El actor y cantante Jared Leto se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusado por nueve mujeres, la mayoría menos de edad, de conducta sexual inapropiada. La denuncia contra el músico surgió en un reportaje de la revista Air Mail, donde las jóvenes señalan que Leto tuvo comportamientos “inaceptables”.

En la publicación se señala que esta actitud de Jared Leto era “un secreto a voces”. Además, calificaron al actor como “depredador” y “aterrador”.

Allie Teilz, DJ Y productora musical, publicó en 2012 que “no estás realmente en Los Ángeles hasta que Jared Leto intente imponerte en el backstage”. Ahora, con 17 años, dijo lo siguiente: “Este tipo me agredió y me traumatizó cuando tenía 17 años... Sabía mi edad y no le importó. Lo que hizo fue depredador, aterrador e inaceptable”.

Otra de las denunciantes es la modelo Laura La Rue, quien revela varias situaciones incómodas en 2008, cuando ella tenía 16 años y Jared Leto 36. Según dijo, en aquella oportunidad era su asistente personal y una vez “salió con el pene al descubierto, como si fuera normal... Pensé que tal vez esto era lo que hacen los hombres adultos”.

El actor Jared Leto enfrenta un complicado momento tras ser acusado de actitudes fuera de lugar con menores de edad. (Foto: Instagram)

En total son nueve las mujeres que han denunciado estas actitudes de Jared Leto, siendo una de ellas una joven que relató que en una fiesta “La Casa Gucci”, cuando tenía 16 años, Leto se acercó para pedirle su número y terminó preguntándole cosas indecentes.

“¿Alguna vez has tenido novio? ¿Alguna vez has chupado un miembro? Eso me asustó profundamente. Esa fue la primera vez que pensé: Dios mío, eso no solo pasa en las películas". También denuncia un acoso constante por teléfono, siempre por la madrugada con voz “rarísima y asquerosa”, explicó la joven denunciante.

¿Cómo reaccionó Jared Leto ante las acusaciones?

Según medios internacionales, un portavoz de Jared Leto contestó a la publicación asegurando que el actor y cantante “no ha bebido alcohol ni consumido drogas en más de 35 años”. Además, sus representantes negaron todas las acusaciones.