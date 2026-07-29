El actor Jared Leto, de 54 años, es el protagonista del documental Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, producido por la BBC, en el que diez mujeres presentan testimonios sobre presuntos comportamientos inapropiados atribuidos al artista entre 2002 y 2016. La producción reúne acusaciones de presuntas agresiones sexuales, amenazas, manipulación y contactos de contenido sexual cuando varias de las denunciantes eran menores de edad o jóvenes.

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Entre los testimonios, una mujer afirma que fue víctima de una presunta agresión sexual en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra sostiene que el actor la amenazó con violarla cuando ambos quedaron solos en la habitación de un hotel, cuando ella tenía 19 años. Una tercera denunciante asegura que Leto minimizó una conversación sobre la edad de consentimiento en California tras mantener relaciones con ella cuando tenía 17 años.

Asimismo, una cuarta mujer afirma que el actor la manipuló cuando tenía 16 años mediante llamadas telefónicas de contenido sexual explícito y propuestas para mantener relaciones. Según el documental, posteriormente recibió un acuerdo de confidencialidad (NDA) para que no hablara de la relación, documento al que la BBC asegura haber tenido acceso y que, de acuerdo con su testimonio, decidió no firmar.

La producción también recoge los relatos de otras cuatro mujeres que afirman haber recibido llamadas telefónicas de contenido sexual por parte del artista cuando eran jóvenes. Otra denunciante recuerda que su madre enfrentó al cantante después de que, según su versión, este ordenara a un miembro de seguridad llevarla a los camerinos durante un festival de música, luego de hacerle un comentario de carácter sexual cuando tenía 14 años.

Una de las participantes en el documental señala que los hechos ocurrieron hace 25 años y sostiene que el actor “se ha salido con la suya”. Los realizadores indican que contrastaron varios de los testimonios con familiares y amistades a quienes las mujeres relataron los hechos en su momento, además de revisar fotografías y mensajes que, según la BBC, respaldan parte de los relatos.

El documental también incluye las declaraciones de dos hombres que trabajaron durante años con la banda Thirty Seconds to Mars, quienes afirman que existía incomodidad dentro del equipo por la forma en que Leto se relacionaba con adolescentes, a quienes presuntamente invitaba a camerinos o estudios de grabación. Uno de ellos sostiene que el personal consideraba excesiva la diferencia de edad.

De acuerdo con la BBC, en internet se han publicado más de 120 acusaciones sobre el comportamiento del actor hacia mujeres. La cadena también señala que las denuncias cobraron mayor visibilidad después de que Allie Teilz afirmara en redes sociales, el año pasado, que fue agredida por Leto cuando tenía 17 años, lo que motivó a otras mujeres a compartir experiencias similares.

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Según el documental, el actor negó previamente las acusaciones formuladas por nueve mujeres en un artículo publicado por el medio estadounidense Air Mail. La BBC indicó además que realizó reiterados intentos por obtener la versión de Leto para esta producción, pero que el actor no respondió a las consultas.

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