BBC estrena documental con denuncias de diez mujeres contra Jared Leto por presuntos hechos ocurridos entre 2002 y 2016. (Foto: EFE)
BBC estrena documental con denuncias de diez mujeres contra Jared Leto por presuntos hechos ocurridos entre 2002 y 2016. (Foto: EFE)
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El actor Jared Leto, de 54 años, es el protagonista del documental Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, producido por la BBC, en el que diez mujeres presentan testimonios sobre presuntos comportamientos inapropiados atribuidos al artista entre 2002 y 2016. La producción reúne acusaciones de presuntas agresiones sexuales, amenazas, manipulación y contactos de contenido sexual cuando varias de las denunciantes eran menores de edad o jóvenes.

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