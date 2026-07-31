icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jared Leto rompe su silencio y niega las acusaciones de agresión sexual a cuatro mujeres. (Foto: Jesse Grant /AFP)
Jared Leto rompe su silencio y niega las acusaciones de agresión sexual a cuatro mujeres. (Foto: Jesse Grant /AFP)
Por Agencia EFE

El actor y cantante estadounidense Jared Leto negó las acusaciones de agresión sexual hacia cuatro mujeres que alegaron, en un documental de la BBC, haber sido abusadas por el artista cuando eran adolescentes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.