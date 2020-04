La segunda temporada de la polémica serie “The New Pope” del famoso director Paolo Sorrentino se estrena este 10 de abril en Fox Premium. Esta producción, que ha sido grabada en los lugares más impresionantes de Italia, tiene como protagonistas a los elogiados John Malkovich y Jude Law, y de su reparto también forma parte el genial Javier Cámara.

El actor español recordado por sus inolvidables actuaciones en “Hable con ella” y “Truman” ha tenido que adaptarse a los tiempos de cuarentena y mediante la aplicación de videollamadas Zoom, ha dialogado con diferentes medios de Latinoamérica, entre ellos El Comercio.

Cámara es uno de los actores españoles más admirados, respetados y queridos en el mundo del cine y no tiene reparos en confesar en que forma parte del elenco de “The New Pope” porque fue él quien se lo pidió al mismo Sorrentino, y lo explica con una gracia inconfundible.

“Yo le escribí a Paolo Sorrentino. Era la primera vez que hacía algo así. Me dijeron que para eso estaban los agentes, que yo no debía hacer eso, que estaba mal. Conocí a Paolo en el 2002, éramos muy jóvenes, aquella vez entablamos una especie de amistad y nos dimos los teléfonos. Ahora, cuando me enteré que andaba buscando un actor español, le escribí después de muchas dudas, él me dijo, si yo estaba dispuesto a hacer audiciones. Yo quería estar en esa producción y lo he conseguido. Puedo decir que han sido los rodajes más preciosos que he tenido en mi vida”

En “The New Pope” Javier da vida al cardenal Gutiérrez, la persona más cercana y leal al Papa Pío XIII, que le ha ganado la batalla al alcohol pero no a su amor por un hombre, que le genera contradicciones en su vida. “En esta temporada el personaje evoluciona, pasa por un lugar más humano en el que tiene que descubrir que es lo que quiere frente a la Iglesia”, nos cuenta.

Asimismo, confiesa que ni una sola escena de “The New Pope” ha sido grabada en el Vaticano, pero lo ha impresionado la ciudad de Roma. “No hemos grabado en ningún interior del Vaticano, ya no se puede rodar ahí. Roma es apabullante, uno de los grandes placeres ha sido estar en los palacios y catacumbas donde se han grabado y recreado perfectamente el Vaticano”.

El actor participa en 'The New Pope'.

Sobre la segunda temporada de la serie Javier adelanta que se descubrirá mucho más la humanidad de los sacerdotes. “Se plantean si se pueden casar, o dedicar su vida a un hombre o a una mujer. No creo que con esto Sorrentino quiera generar polémica, más bien pienso que quiere dar respuestas”, señala.

Apenas se está estrenando la segunda temporada y Cámara ya ansía y piensa en una tercera. “Todos los actores hemos terminado de grabar la segunda temporada, soñando con una tercera. Ha sido muy aleccionador todo el trabajo, la confianza plena del director, la humildad de los actores principales. Una maravilla”, nos dice.

¿Con ‘The New Pope’ cambió tu perspectiva sobre el Vaticano y la religión? “Soy una persona escéptica, estuve tres años en un colegio religioso, cuando salí de ese sitio, le pedí a mi mamá no ir a misa más en mi vida. No pudieron venderme su estrategia, mi fe no la encuentro ahí. La religión católica ha perdido mucho poder en el mundo, pero todos necesitamos tener fe en algo. Yo le tengo fe al ser humano, a su fuerza y positivismo”.

Javier Cámara interpreta al cardenal Gutiérrez. (Foto: Difusión)

Agrega: “Yo pienso que la Iglesia tiene demasiado poder. Hay cosas que dice el papa y se lo creen millones de personas. El poder hay que controlarlo con mucha inteligencia, y a veces no la hay”.

Has trabajado con dos genios del cine Pedro Almodóvar y Paolo Sorrentino ¿Cómo han sido los procesos con ambos? “A los dos los admiro mucho, pero tienen formas diferentes de dirigir. Pedro trabaja con una cámara y Sorrentino con cinco. Almodóvar dice que los errores siempre son bienvenidos: “Javier nunca cortes una toma, la toma la corto yo”.

Cámara recuerda que uno de los más grandes consejos de su vida (o más bien una exigencia) se lo dio Almodóvar. “Pedro un día me preguntó si sabía hablar inglés, y yo le dije, que no. Me dijo que tenía que hacerlo porque si a la película (Hable con ella) le iba bien íbamos a estar promocionándola un año; al final hicimos tres años de entrevistas. Aquello que me dijo Pedro me animó. Me daba miedo, pánico actuar en otro idioma, sentía que perdía mi personalidad, pero al final descubrí que puedo convertirme más que nunca en otra persona”.

Cuando siente admiración profunda por alguien como Paolo Sorrentino, Javier Cámara no es mezquino, y por el contrario las palabras de elogio parecen no faltarle. “Paolo tiene una capacidad de improvisación impresionante, el orden le da igual, se olvida un papel y luego lo convierte en protagonista. Es un genio. Tiene una liberta creativa que a mí me impresiona”, afirma.

A pesar de su buen semblante y entusiasmo Cámara no es ajeno a la situación que viene enfrentando el mundo, a raíz del Coronavirus, siendo su país España, uno de los más afectados por esta pandemia. “Trato de ser de muy optimista, no paro de leer libros y buscar en la ficción algo calmante. Opto por convertirme en alguien más positivo que nunca, para hacer más llevadera la realidad, pero por favor cuiden a sus personas mayores y ocúltense en sus casas. La situación está muy difícil”.

