Durante una emotiva transmisión de “El gran chef: Famosos”, Javier Masías, crítico gastronómico y jurado del programa, rindió homenaje a su tatarabuelo, el héroe de la Guerra del Pacífico, Manuel Melitón Carvajal. En medio de la conmemoración del Combate de Angamos, el pasado martes 8 de octubre, Masías leyó en vivo una carta de Carvajal poco después de ser capturado por las fuerzas chilenas.

Visiblemente conmovido, Masías narró cómo su tatarabuelo, gravemente herido, perdió un ojo durante la batalla. “Aquí mi tatarabuelo ya había perdido el ojo”, comentó mientras leía la carta que Carvajal dirigió a su madre, asegurándole que no se preocupara por su captura. La lectura fue interrumpida por las lágrimas del jurado, quien se sintió profundamente conectado con su historia familiar.

“Querida madre, hoy después de un combate largo con los dos blindados chilenos, hemos sido vencidos y he caído prisionero a bordo de este buque. Te dirijo esta para que no te alarmes al saber la noticia. [...] No la escribo porque estoy con la fuerte irritación a la vista. Aquí mi tatarabuelo ya había perdido el ojo. [...] Sin otra cosa, recibe el cariño de tu hijo, Manuel Melitón Carvajal. Mi tatarabuelo, que perdió en combate un amigo y un ojo un 8 de octubre como hoy”, leyó.

CONOCE MÁS: Tiktoker se retracta por acusaciones de supuesto acoso sexual contra Javier Masías

El público y sus compañeros en el set reaccionaron con aplausos y muestras de apoyo, mientras las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración por el conmovedor momento. “Qué orgullo que seas descendiente de un héroe”, comentó un usuario en X. Sin embargo, Masías también enfrentó críticas por publicaciones pasadas. “Bailaré sobre tu tumba”, escribió otro internauta. A lo que Javier respondió: “Lo puedes hacer (bailar) en la cripta de los héroes navales. Que no se te olvide: honor y gloria”.

El Combate de Angamos, un momento crucial en la historia del Perú, fue recordado con honor y respeto en el programa. Masías, al rendir tributo a su antepasado, no solo conmovió al público, sino que también destacó la importancia de mantener viva la memoria de los héroes nacionales como Melitón Carvajal, fallecido el 19 de setiembre de 1935.