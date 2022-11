El comediante y presentador de televisión Jay Leno, conocido mundialmente por su trabajo de 22 años en el programa nocturno “The Tonight Show”, sufrió un accidente. Antes de conocerse los detalles de lo ocurrido, Leno canceló su participación en una conferencia financiera en Las Vegas (Nevada), reportó en primera instancia el portal de espectáculos People.

“Su familia no podía ofrecernos muchos detalles, pero hubo una emergencia médica seria que evita que Jay viaje”, indicó la organización del evento The Financial Brand Forum, donde Leno tenía planeado presentarse. “Todo lo que sabemos es que está vivo, así que nuestras plegarias son para él y su familia”, añade el comunicado.

El domingo último Leno estaba en su taller de autos de Los Ángeles, California (EE.UU.), cuando uno de sus vehículos se incendió de un momento a otro. Según fuentes del portal TMZ, el hombre de 73 años tuvo quemaduras en el lado izquierdo del rostro. Afortunadamente, las llamas no tocaron el ojo o el oído. El presentador se encuentra internado en el Grossman Burn Center, hospital especializado en quemaduras.

“Tuve serias quemaduras por gasolina en llamas. Estoy bien. Solo necesito una semana o dos para reincorporarme”, declaró el comediante a Variety.

Los vehículos han sido por años una pasión de Jay Leno, cuya colección de autos clásicos, se estima, está valorizada entre US$ 52 millones y US$ 100 millones. Su interés por los vehículos se origina en su niñez en el estado de Massachusetts, donde era común ver vehículos de diverso tipo, entre particulares y tractores, abandonados y con necesidad de restauración. Cuando se hizo de fama por su trabajo en televisión, empezó a adquirir los autos que le gustaban. Ahora es considerado un experto en vehículos de colección.

Entre las piezas más valiosas de su garage están el híbrido MCLaren P1 del 2013, uno de los autos más veloces del mundo (US$ 1.2 millones). Otros autos que posee son el Lamborghini Countach (US$ 1.8 millones), el Koenigsegg CCXR Trevita (US$ 2.6 millones), el Lamborghini Miura P400 (US$ 4.2 millones) y el McLaren F1 (US$ 12 millones). Este último lo adquirió en los años 90 por poco menos de US$ 1 millón.

Asimismo, el interés de Leno se refleja en la serie “Jay Leno’s Garage”, en emisión desde el 2015 por la cadena NBC, cuyo episodio más reciente, emitido en octubre pasado, se centró en una conversación automovilística con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

En numerosas ocasiones, famosos de Hollywood han estado en peligro por accidentes relacionados a vehículos, y en varios de esos casos hubo víctimas mortales. En agosto último la actriz Anne Hech, de la película “Seis días y siete noches”, chocó su auto contra una vivienda, lo que le ocasionó la muerte por inhalación de humo y quemaduras. En 2016, el actor ruso Anton Yelchin, que participó en las recientes películas de “Star Trek”, perdió la vida cuando su propio auto lo atropelló por una falla mecánica. En 2013, el actor Paul Walker de la saga “Rápidos y furiosos” murió junto a uno de sus amigos tras estrellarse el auto deportivo en el que iban. Ambos quedaron irreconocibles por las llamas.