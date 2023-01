El presentador de televisión y comediante Jay Leno viene recuperándose tras sufrir un accidente de motocicleta la semana pasada y que le dejó varios huesos rotos. Cabe señalar que este lamentable incidente sucedió meses después que sufriera graves quemaduras en un incendio en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos.

En recientes declaraciones al diario Las Vegas Review-Journal, el cómico reveló que el pasado 17 de enero se cayó de su motocicleta en un accidente que le dejó la clavícula rota, dos costillas rotas y las rótulas fracturadas.

“¡Pero estoy bien! Estoy bien, estoy trabajando. Estaré trabajando este fin de semana”, respondió Leno, de 72 años, con un mejor ánimo.

El exconductor de “Tonight Show” de NBC News aseguró que estaba trabajando en una motocicleta de época y estaba probando el vehículo cuando notó que tenía un olor a gasolina.

“Así que giré por una calle lateral y corté por un estacionamiento, y sin que yo lo supiera, un tipo tenía un cable tendido… Así que, ya sabes, no lo vi hasta que fue demasiado tarde. Me golpeó y me tiró de la moto. La moto siguió andando, y ya sabes cómo resulta eso”, contó.

Como se recuerda, el conocido presentador venía recuperándose también de graves quemaduras que había sufrido durante el incendio de un vehículo en su vivienda en Los Ángeles, Estados Unidos.

