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Jean Smart posa con el premio a mejor actriz principal en una serie de comedia por "Hacks" durante la 78.ª edición anual de la ceremonia de los Premios Emmy | Foto: EFE
Jean Smart posa con el premio a mejor actriz principal en una serie de comedia por "Hacks" durante la 78.ª edición anual de la ceremonia de los Premios Emmy | Foto: EFE
/ JILL CONNELLY
Por Agencia EFE

La actriz estadounidense Jean Smart se coronó este lunes como la primera intérprete femenina en alzarse con un premio Emmy a mejor actriz por cada temporada de la serie de comedia ‘Hacks’.

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