La actriz estadounidense Jean Smart se coronó este lunes como la primera intérprete femenina en alzarse con un premio Emmy a mejor actriz por cada temporada de la serie de comedia ‘Hacks’.

La actriz se impuso frente a otras estrellas de Hollywood como Lisa Kudrow (‘The Comeback’), Elle Fanning (Margot’s Got Money Troubles’), Ayo Edebiri (‘The Bear’) y Quinta Brunson (‘Abbott Elementary’).

Zendaya (der.) entrega a Jean Smart el premio a mejor actriz principal en una serie de comedia por 'Hacks' sobre el escenario durante la 78.ª edición anual de la ceremonia de los Premios Emmy | Foto: EFE / CHRIS TORRES

Se trata del octavo Emmy que recibe a lo largo de su carrera y el quinto por su interpretación como la diva de la comedia Deborah Vance en la serie de HBO ‘Hacks’, que alcanzó su final el pasado 28 de mayo.

La comedia gira en torno a Vance, una leyenda de la comedia en Las Vegas que trata de mantener su relevancia en la industria mientras el director del casino donde actúa intenta reducir las fechas de sus actuaciones.

Para revitalizar y conectar con un público más joven, se ve obligada a contratar a Ava Daniels (Hannah Einbinder), una joven y ambiciosa escritora de comedia que ha sido “cancelada” y marginada por la industria tras publicar un tuit polémico y desatinado.

La serie rompió este año el récord al convertirse en la comedia más nominada en la historia de los Emmy, con 24 nominaciones.

Los galardones de la 78º edición de los Emmy, considerados los premios más importantes de la televisión, se entregan en una gala que se está celebrando en el teatro Peacock de Los Ángeles.

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