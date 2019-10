Quedamos en vernos en el backstage de "¿Qué hacemos con Walter?", la obra de teatro en la que interpreta a 'Ana Valencia', una mujer que atraviesa una crisis matrimonial muy fuerte. Tras registrar unas cuantas fotos del personaje en plena puesta en escena, tenemos diez minutos para "volar" hacia el camerino.

Una vez aquí, ella me muestra una mezcla de rímel y aceite y cubre de manera exagerada sus ojos para reforzar la imagen de alguien que ha llorado desconsoladamente. Mientras lo hace, me describe a Ana como una mujer muy triste.

Jely Reátegui, en la piel de 'Ana Valencia', su papel en la obra "¿Qué hacemos con Walter?".

"Por fuera tiene todo aparentemente resuelto pero por dentro está carcomiéndose de dolor. Entonces genera antipatía y es muy mala con su entorno. Mi manera de abordar ese tipo de personaje es encontrar una empatía con ella que en el texto no tenía. Fue chévere abrazar ese lado y esa oscuridad y encontrar también en qué momentos puedo ser yo egoísta y mala onda, o impulsiva y agresiva. Entender que tengo estos lados, abrazarlos y no juzgarlos. Es un personaje de comedia pero trato de buscarle una profundidad y relacionarlo también con mi dark side", revela la actriz mientras espera, ya lista, el llamado para entrar nuevamente a escena.

Dedicada a la actuación desde hace diez años, Jessica Lisette, el nombre real de Jely Reátegui, nunca sintió el mentado ‘bichito’ por actuar ni de niña ni adolescente. Así como tampoco le pasó por la cabeza que podría dedicarse a esta profesión de manera seria hasta después de intentar otras ofertas académicas como las artes plásticas o la comunicación audiovisual.

Jely Reátegui, a punto de salir de casa para ensayar aquí y allá, tomar clases de canto y baile, o salir a escena en la obra de turno que esté protagonizando.

"Actuar para mí es como cuando jugaba de chibola con mis primos. Era algo que disfrutaba pero nunca consideré a la actuación como la vía que me daría esto que me divertía tanto de chiquita", confiesa la actriz mientras suelta una soberana carcajada y deja a un lado el look de 'Ale', su personaje en "Un día eres joven", la nueva serie que estrena próximamente.

Lo de la carcajada es frecuente mientras hablas con ella y podría decirse que es muy propio de su personalidad. "Parece que siempre estuvieras de buen humor". ¿Hay algo que te molesta?"

"No estoy siempre de buen humor. Me molesta la agresividad, los lugares con bulla, la basura", revela mientras se queda en silencio por unos segundos. "También tengo una relación de amor y odio con las redes sociales. Es que me hacen perder mucho tiempo", agrega.

Jely Reátegui, horas antes de salir a escena con la obra "¿Qué hacemos con Walter?"

Finalmente llegamos al Teatro Julieta. Jely termina de beber un té de jengibre con burbujas y devora un puré de camote; según ella, un pack que le ayuda a recobrar la energía que le implica vivir entre ensayos, obras y clases de canto y que cumple a modo de ritual antes de entrar a escena.

Faltando una hora y media para salir al escenario como una de las protagonistas de "El primer caso de Black & Jack", Jely se maquilla en tiempo récord, se pinta los pezones y hasta medita.

Son las 20:15 horas. La tercera llamada está dada y quien por la tarde fue 'Ale', ahora sale al escenario convertida en Yesika, una sensual bailarina de pole dance.

Jely Reátegui, preparando su personaje de Yesika, horas antes de entrar a escena con "El caso de Jack y Black".

Jely Reátegui, en el camerino de "El caso de Jack y Black", la obra en donde interpreta a Yesika, una sensual bailarina de pole dance.

Jely Reátegui, convertida en Yesika, su personaje en la obra "El primer caso de Black y Jack".

Jely Reátegui, interpreta a la sexual Yesika en la obra "El primer caso e Black y Jack". Foto: Gabriela Delgado (El Comercio)

Sobre este papel, Jely cuenta que Yesika le ha enseñado a batallar contra sus propios prejuicios y a confiar en que puede ser una mujer sexual y sensual.

Jely Reátegui tuvo que tomar clases de pole dance para poder interpretar a Yesika en la obra "El primer caso e Black y Jack". Foto: Gabriela Delgado (El Comercio)

MAS ALLÁ DEL "CAGUE DE RISA"

Admiradora de la máscara neutra, una técnica que descubrió en un largo viaje por Europa, Jely se emociona mientras te explica el funcionamiento de este método en su experiencia como actriz.

"La máscara neutra no tiene pasado. Entonces al ponértela empiezas a ver todo como si fuera la primera vez, logrando una neutralidad que casi nunca tenemos porque vivimos cargados de diferentes experiencias, miedos, traumas, protecciones, mecanismos de defensa que hace que nuestro cuerpo tenga una postura determinada. A mí me encanta llevar cada cierto tiempo este curso porque siento que de alguna manera me limpio o descargo o intento llegar a este equilibrio que se pierde todos los días con todas las cosas que nos pasan".

Jely Reátegui junto a sus gatas Teresa y Martha y a su perro Romeo. Foto: Gabriela Delgado (El Comercio)

¿CRISIS DE LOS 30?

En "Un día eres joven", Jely Reátegui interpreta a una joven a punto de cumplir 30 años y, como suele pasar al final de cada década, atraviesa una crisis existencial, la cual la lleva a cuestionar qué tanto ha hecho con su vida hasta hoy.

En la vida real, la actriz atravesó su propia crisis, una que no se compara en absoluto a la que atraviesa su personaje de Ale en la serie que estrena Movistar el 13 de setiembre.

Jely Reátegui recibe instrucciones de la directora Joanna Lombardi, durante el rodaje de "Un día eres joven", que se estrena en Movistar este 13 de setiembre. Foto: Gabriela Delgado (El Comercio)

Jely Reáregui, durante el rodaje de "Un día eres joven".

"A los 29 años me costó entender que es lo que me estaba pasando porque estaba muy triste y no podía salir de ese estado. Nunca entendí exactamente porque fue. Hice terapia y ahí llegamos un poco a la conclusión de que tuve un bajón después de un viaje muy grande que hice. No estaba segura si realmente lo que quería era seguir viajando o establecerme en Lima y hacer mi vida acá. No sabía si estaba tomando las decisiones correctas, no sabía si con la edad que tenía debía haber logrado ciertas cosas que no tienen que ver con novio o matrimonio o hijos. Digamos que a pesar de tener muchas cosas por la cuales sentirme agradecida, me encontraba muy triste y tuve que ir a terapia para solucionar esos temas que eran de mi cabeza. Uno se sabotea. Me saboteaba todo el tiempo con mis estados de ánimo y eso fue lo que me pasó a los 29 y para hacer a Ale, utilicé un poquito ese recuerdo y esa energía. Y me gustó, fue chévere. Fue un aprendizaje bonito", revela.

Jely Reáregui

Jely Reátegui, durante el rodaje de "Un día eres joven".

"Un día eres joven", es la primera serie original de Movistar que será transmitida a más de siete países de Latinoamérica. Sobre este buen momento de su carrera, la actriz de 31 años manifiesta que aunque espera que la historia guste, prefiere no generarse grandes expectativas.

“Nada es tan importante y lo peor que puede pasar es que salga mal. ¿Y? No pasa nada, no hay rollo con eso. Pero ya, hay que encontrarle un poco la diversión a eso... En todas las cosas que hago intento divertirme siempre porque sino, pucha, estamos cagados, no me dan ganas de ir a chambear así”, concluye.