La actriz peruana Jely Reátegui fue presentada como la tercera jurado de ‘Yo Soy’, quien junto a Ricardo Morán y Carlos Alcántara, evaluarán a los imitadores de artistas de esta nueva temporada.

Además, la nueva edición del ‘reality’ de imitadores será conducida por Franco Cabrera y Diana Sánchez, dupla que promete llevar cada momento de talento, emoción y sorpresas a las pantallas de los peruanos.

“Fingiendo demencia por dos semanas porque quería contar pero no podía… ¡pero ahora sí puedo contar y ay! ¡Qué nervios!”, publicó Reátegui en sus redes sociales, donde compartió su entusiasmo por asumir este nuevo reto profesional.

Casting de ‘Yo Soy’ en Chiclayo este fin de semana

Como parte del relanzamiento de ‘Yo Soy’, el equipo del programa realizará un casting presencial en Chiclayo los días sábado 5 y domingo 6 de julio.

El evento se llevará a cabo en el Teatro Moliné del Colegio Santo Toribio de Mogrovejo (Av. Augusto B. Leguía 2598), a partir de las 8:00 a.m.

Nicola Porcella a Jely Reátegui: “Mira donde está la puerta”

Hace algunos días, el exchico ‘reality’ Nicola Porcella recordó una antigua crítica que recibió por parte de la actriz peruana Jely Reátegui durante las grabaciones de ‘Ven, baila, quinceañera’, de América TV.

En una conversación con el ‘influencer’ mexicano Poncho de Nigris, Porcella mencionó que Reátegui lo comparó con “una puerta” por su desempeño actoral.

Años después, y tras haber alcanzado notoriedad en televisión mexicana gracias a 'La casa de los famosos’, Porcella se refirió al hecho con una frase que rápidamente se viralizó en TikTok.

“Me criticó una actriz allá, que no me ayudó. Dijo: ‘Ay, cómo ponen a Nicola. Parece una puerta”, dijo entre risas. Aunque no mencionó nombres, dejó entrever que su comentario estaba dirigido a Jely. “Mami, ahora mira dónde está la puerta, ahora mira dónde está la puerta”, sentenció.