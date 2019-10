Todo se acabó. Jenni JWoww Farley, estrella de Jersey Shore, dio por terminada la relación que mantenía desde abril con Zack Clayton Carpinello. A pesar de que todo parecía marchar bien, el romance llegó a su fin tras seis meses.

Como se recuerda, ambos empezaron a salir luego de que la estrella de reality se divorció de su esposo Roger Mathews, con quien tiene dos hijos de 5 y 3 años.

Pero ¿cuál fue el detonante para que esta relación llegue a su fin? A continuación, todos los detalles.

UN EPISODIO SUBIDO DE TONO

El detonante para que Jenni JWoww Farley decidiera terminar con Brown fue tras ver la emisión de un episodio de “Jersey Shore: Family Vacation”, donde se enteró de que su novio y Angelina Pivarnick habían coqueteado durante el rodaje.

¿Qué se emitió? En las imágenes se ve a Zack, apodado como ‘24’, debido a su edad, coger con su brazo la cintura de Angelina. No solo eso, también tocó su parte trasera en el club nocturno donde se encontraban, mientras que su otra mano la ponía sobre su pierna.

Pero esto no quedó ahí, pues Carpinello le realizó preguntas subidas de tono a su compañera de rodaje.

Inmediatamente luego de ver el capítulo, Farley, de 33 años se pronunció. “Después de ver el episodio de esta noche, estoy bastante herida. Me siento irrespetada por alguien a quien llamé “amiga” y por alguien que dijo que me amaba. Durante 5 meses fui ingenua, me duele el corazón en muchos niveles. Una cosa que aprendí del episodio de esta noche es conocer tu valor. Nunca bajes tus estándares”.

La pareja estuvo seis meses. (Foto: AFP)

ANGELINA SE DEFIENDE

En una entrevista, Angelina, quien fue señalada como la manzana de la discordia, salió a defenderse. “Acabo de conocerte ‘24’ y literalmente me estás interrogando sobre mi relación con Chris [Larangeira]. Como hermano, este niño tiene 24 años y no sabe nada sobre las relaciones; probablemente no haya estado en ninguno en toda su vida. Y otra cosa, también, él no me conoce. Entonces, ¿qué demonios está haciendo? Es un bicho raro. ¿Por qué me estás hablando de estas cosas y solo me has conocido por 20 minutos?”, publicó People.

Una vez emitido el episodio, nuevamente se refirió al tema, pero esta vez usó su cuenta de Twitter. “Hay una diferencia entre lo que les cuento a los compañeros de habitación sobre mi vida sexual, pero no conocía a este chico de Adam. Eso no es genial”.

JENNI JWOWW FARLEY LE RESPONDE A ANGELINA

Ni bien vio el capítulo, Jenni JWoww Farley se dirigió a Angelina y cuestionó sus argumentos, señalando que fue ella quien dio cabida a su entonces novio.

“Ummm, le dijiste a Zack sobre tu vida sexual a través de FaceTime cuando estuvimos con Lauren en Las Vegas y también cómo no puedes soportar a Chris porque él no presta atención a nada de lo que dices, pero lo guardaré para otro día Angelina”, mencionó.

ESTALLA LA PELEA

En el nuevo tráiler de mitad de temporada de “Jersey Shore: Family Vacation”, Jenni "JWoww" Farley y Angelina Pivarnick empiezan a discutir sobre todo lo que pasó en ese capítulo.

Mientras que Angelina le dice a su novio Chris que fue ‘24’, quien golpeó su trasero; Jenni la acusa de actuar de manera inapropiada y asegura que fue ella la que besa a Zack.

Durante la cena, la pelea se intensifica. JWoww confronta a su excompañera. Los ánimos se caldean cuando ambas se ponen de pie. Pero las cosas se vuelven peligrosas cuando Angelina toma una botella de vino y Jenni rompe un vaso.