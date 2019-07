Jennifer López le regala un baile sexy a jugadora de EE.UU. tras campeonar en el Mundial Femenino 2019

Las integrantes de la selección de fútbol femenino de los Estados Unidos se han convertido en verdaderas celebridades en su país tras coronarse campeonas en el Mundial 2019. Sin embargo, Carli Lloyd, una de las principales figuras del equipo, no imaginó que la misma Jennifer López la sorprendería cuando acudió a su show en el Madison Square Garden, de Nueva York.

El hecho ocurrió la noche del último viernes. Según relata el portal E!, Álex Rodríguez, el prometido de J.Lo, se percató de la presencia de la deportista y la escoltó hasta el escenario.

A los pocos minutos, la jugadora estaba sobre la tarima, donde la cantante la felicitó por el campeonato mundial y le dijo que tenía un regalo para ella. "En realidad, dos regalos", se corrigió y aparecieron dos bailarinas que llevaron a Lloyd hasta un mueble puesto para el show.

El tema "If You Had My Love", uno de los primeros hits de Jennifer López, comenzó a sonar, y la cantante hizo un 'lap dance' junto a sus bailarinas para la todavía sorprendida Carli Lloyd.

Carli Lloyd en concierto de Jennifer López. (Fuente: YouTube)

Al finalizar el concierto, Carli Lloyd compartió en su cuenta oficial de Twitter un video del momento con un divertido mensaje: "Siempre hay una primera vez para todo".

A first for everything 🤣 https://t.co/WtnFVdi0i7 — Carli Lloyd (@CarliLloyd) 13 de julio de 2019

Cabe recordar que, hace una semana, después del logro de las futbolistas estadounidenses en el Mundial Femenino 2019, Jennifer López escribió en Instagram un mensaje en el que aseguraba ser fan del equipo desde la década del noventa, cuando lograron su primer título internacional.

Carli Lloyd tiene 37 años y es mediocampista. Actualmente milita en el Sky Blue Football Club de los Estados Unidos.

Carli Lloyd, Alex Morgan y Megan Rapinoe de la selección de fútbol femenino de los EE.UU. (Foto: AFP)

Es parte de la selección estadounidense desde el 2002. Ha disputado más de 270 duelos con Estados Unidos. En la Copa del Mundo de Canadá 2015 fue elegida Balón de Oro. Este año su compañera Alex Morga fue la que se quedó con ese título.

Carli Lloyd está casada desde el 2016 con Brian Hollins. La boda fue en México.