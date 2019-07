Jennifer López comparte nuevo adelanto de su próxima película

Jennifer López no solo se dedica a su carrera musical, pues no ha dejado de actuar. Ella reaparecerá en la cinta "Hustlers", donde ex bailarinas desnudistas se unen para llevar a cabo un plan riesgoso.

La cantante sabe cómo generar curiosidad entre sus más de 96 millones de seguidores de Instagram y para mantenerlos atentos compartió un nuevo adelanto, que al igual que los anteriores dura apenas unos segundos.

En el clip aparece Constance Wu, Lili Reinhart y Cardi B, quienes forman parte del elenco e interpretarán a bailarinas exóticas y compartirán roles con Jennifer Lopez, quien le dará vida a Ramona.

“Solo una burla. El trailer de #HustlersMovie cae a la medianoche. @ConstanceWu @MissJuliaStiles @Keke @LiliReinhart @LizzoBeEating @iamcardib”, fue la leyenda que acompañó el video que publicó Jennifer Lopez.

“Estoy tan listo para eso. No puedo esperar”, “Estoy listo ¡OMG!”, “Estoy muy emocionado”, “Sigue con el gran trabajo”, fue la respuesta que recibió la popular "Diva del Bronx" de algunos de sus seguidores.

El nuevo proyecto cinematográficos en el que participa Jennifer López narra la historia real de un grupo de bailarinas de "striptease" de Nueva York que idearon un método para estafar a sus clientes.

"Hustlers" se basará en el artículo publicado por Jessica Pressler en el New York Magazine en 2016 y su estreno en Norteamérica está programado para el 13 de setiembre.