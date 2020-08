La cantante Jennifer Lopez es una de las celebridades con mayor número de seguidores en el mundo y ello se ve evidenciado en su cuenta oficial de Instagram, donde suma 128 millones de followers. Todo lo que comparte la intérprete de “El anillo” recibe distintas reacciones y una reciente publicación no fue la excepción.

Se trata de un video que compartió JLo en su perfil de Instagram, donde se dirigió a sus fans para anunciarles que viene preparando un nuevo proyecto artístico, el cual no le ha permitido dormir en los últimos días.

“¡Feliz domingo para todos! Es súper temprano para mí, no he descansado en los últimos días y debería dormir. Estoy emocionada por ello, ha sido demasiada adrenalina, no puedo dormir ahora. ¿Quieren saber en lo que estamos trabajando? Si quieren saberlo háganme saberlo en los comentarios”, expresó la cantante en su clip.

Según se pudo observar en el video, Jennifer Lopez se mostró sin maquillaje y con una bata blanca. Detalle que los cibernautas resaltaron en la sección comentarios de la red social porque la cantante suele lucir glamurosa.

Aunque la futura esposa de Alex Rodríguez no dio detalles de su nuevo proyecto, se sabe que la cantante alista una colaboración con el colombiano Maluma.

Jennifer Lopez tiene casi 30 años de carrera artística y a lo largo de todos estos años ha realizado colaboraciones musicales con artistas como Pitbull, Marc Anthony y Prince Royce.

